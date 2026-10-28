“다짜고짜 춤 내놓으라니”...아이찡 '뒷발차기 안무' 재촉에 제이블랙 일침

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[스포츠조선 조민정 기자] 이수만 프로듀서의 신인 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트)의 화제의 안무를 만든 댄서 제이블랙이 팬들의 쏟아지는 안무 영상 공개 요구에 결국 입을 열었다. "다짜고짜 춤 내놔라, 찍어 올려라 하면 제가 참 퍽이나"라며 특유의 유머 섞인 말투로 재촉을 자제해 달라고 당부한 것.

제이블랙은 28일 자신의 SNS에 "아니 그… A2O 안무 영상 좀만 기다려줘. 내가 지금 찍을 시간이 없어"라는 글을 올렸다. 이어 영상을 촬영하기까지 며칠이 더 걸릴 것 같다고 설명했다.

앞서 그는 또 다른 게시물에서도 팬들의 계속되는 안무 영상 요청에 답했다.

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제이블랙은 "다짜고짜 춤 내놔라, 찍어 올려라 하면 제가 참 퍽이나"라고 따끔하게 일침을 놨다. 그러면서 "정말 열심히 성심성의껏 찍어 올려 드리겠습니다. 조금만 기다려주십시오요"라고 덧붙였다.

공개된 게시물에는 안무 영상을 기다리는 팬들의 성화에 난감해하면서도 직접 촬영해 공개하겠다는 제이블랙의 의지가 담겼다.

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최근 제이블랙이 이처럼 뜨거운 관심을 받는 이유는 A2O LITE의 데뷔곡 'NEON'(니온) 때문이다.

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지난 13일 데뷔한 A2O LITE는 9인조 다국적 걸그룹으로, 데뷔곡 'NEON'은 공개 약 29시간 만에 멜론 TOP100 차트 1위에 오르며 화제를 모았다. 이가운데 무대 도입부에서 멤버 아이찡과 시리가 선보이는 2인 퍼포먼스가 폭발적인 관심을 받았다.

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아이찡이 몸을 낮춘 채 다리를 뒤로 힘차게 뻗는 이른바 '뒷발차기' 동작과 두 멤버가 호흡을 맞춰 펼치는 고난도 안무는 온라인에서 빠르게 확산됐다. 이후 해당 안무를 제이블랙이 직접 제작했다는 사실이 알려지면서 안무가인 그에게도 관심이 쏠렸다.

제이블랙은 지난 14일 자신의 SNS를 통해 A2O LITE의 시리와 아이찡이 맡은 2인 도입부 안무 제작에 참여했다고 밝혔다. 크림댄스의 이동규, 최인영 역시 제작과 트레이닝에 함께했다고 설명했다.

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최근에는 안무 제작 과정까지 공개하면서 화제성을 더했다.

지난 26일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에 출연한 제이블랙은 'NEON' 안무에 대해 "처음으로 저한테 더 어렵게 짜라고 해서 난도를 올릴 수 있는 데까지 올렸다"고 밝혔다. 그는 최초 안무 시안을 만드는 데는 10~15분 정도가 걸리지만, 동작을 다듬고 아이돌이 소화할 수 있도록 가르치는 과정에는 훨씬 많은 노력이 필요하다고 설명했다.

특히 아이찡과 시리의 춤 실력에 대해서도 극찬했다. 제이블랙은 "아이찡은 대단한 게 실제 트레이닝 시간은 거의 20시간도 안 된다"며 짧은 연습 시간에도 어려운 안무를 소화한 두 멤버의 재능을 높이 평가했다. 함께 출연한 아내 마리 역시 "갑자기 A2O 친구들이 인기가 높아지며 연락이 엄청 많이 온다. 정신이 없다"며 예상하지 못했던 관심에 놀라움을 드러냈다.

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'NEON'의 2인 퍼포먼스로 다시 한번 존재감을 입증한 제이블랙이 직접 선보일 안무 영상에도 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com