'닥터X' 5·18 청원 논란에도 끄떡없다…6회 만에 SBS 역대 금토극 5위 등극

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'가 5·18 민주화운동을 다룬 장면으로 방영 중단 청원까지 제기되는 논란에 휩싸였지만, 단 6화 만에 SBS 역대 금토드라마 시청률 5위에 등극했다. 매주 자체 최고 시청률을 경신하는 것은 물론, 재방송 시청률과 화제성 지표까지 뜨거운 반응을 이어가며 거침없는 흥행 질주를 펼치고 있다.

SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(제작 스튜디오S, 스튜디오드래곤, 하이지음스튜디오/이하 '닥터X')는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다.

'닥터X'가 매주 독보적인 상승세를 이어가며 안방극장을 완벽하게 평정했다. 가장 최근 방송된 6화는 최고 시청률 21.3%, 전국 19.5%, 수도권 19.2%를 기록하며 또다시 자체 최고 시청률을 경신했다. 이는 동시간대 1위는 물론, 토요일 미니시리즈 및 주간 전체 미니시리즈를 통틀어 독보적인 1위의 기록으로 적수 없는 부동의 최강자임을 입증했다.

Advertisement

무엇보다 단 6화 만에 SBS 역대 금토드라마 최고 시청률 5위에 등극했다는 점에서 더욱 눈길을 끈다. 전국 시청률 기준 '펜트하우스2'(29.2%), '김부장'(23.1%), '열혈사제'(22.0%), '모범택시2'(21.0%)에 이어 다섯 번째로 이름을 올린 것. 쟁쟁한 흥행작들이 포진한 역대 순위에서 방송 6화 만에 5위에 진입한 '닥터X'는 무서운 상승세를 입증하며 흥행 강자로서의 존재감을 각인시키고 있다.

본방송을 향한 폭발적인 열기는 재방송으로도 고스란히 이어졌다. 지난 24일 방영된 '닥터X' 재방송은 전국 시청률 6.8%, 수도권 6.6%를 기록했다. 이는 토요일 당일 지상파 전체 프로그램 시청률 3위에 해당하는 성적으로, 최근 방영된 다수 미니시리즈의 본 방송 시청률을 웃도는 수치라는 점에서 놀라움을 자아내며 '닥터X'를 향한 뜨거운 관심을 실감케 한다. (닐슨코리아 기준)

Advertisement

시청자들의 선호도와 화제성까지 휩쓸고 있다는 점도 주목할 만하다. 한국갤럽이 27일 발표한 '2026년 10월 좋아하는 방송영상프로그램' 조사에서 '닥터X'는 9.8%라는 압도적인 선호도로 전체 1위를 차지했다. 2013년 1월 이후 매월 진행된 한국갤럽 조사에서 1위에 오른 SBS 드라마는 총 일곱 편으로, '닥터X'는 '김부장', '별에서 온 그대'의 뒤를 이어 세 번째로 높은 선호도를 기록하는 기염을 토했다. 또한 리서치·데이터 컨설팅 기업 피앰아이(PMI)가 26일 발표한 '이번 주 가장 보고 싶은 OTT 및 TV 화제작' 설문조사에서도 27.3%의 높은 지지율로 2주 연속 1위를 수성, TV와 OTT 플랫폼을 막론한 2026년 하반기 최고 화제작으로서의 클래스를 뽐냈다.

Advertisement

이러한 '닥터X' 흥행 열풍의 중심에는 오직 환자의 생명을 최우선으로 여기며 부조리에 맞서는 '계수정'(김지원 분)의 독보적인 캐릭터성과 통쾌한 사이다 서사가 있다. 불합리한 권력과 관행 앞에서도 환자를 위해서라면 절대 소신을 굽히지 않는 계수정의 활약은 메디컬 느와르 특유의 긴장감에 사이다 장르의 쾌감과 더해져 시청자들에게 차별화된 재미를 선사한다. 여기에 김지원을 필두로 이정은, 손현주, 김우석, 이진희, 김영민, 이성욱, 권승우, 허준석 등 믿고 보는 배우들의 생생한 열연이 더해져 극의 몰입도를 한층 끌어올리고 있다.

Advertisement

한편 논란은 지난 24일 방송된 6회에서 시작됐다. 극 중 5·18 민주화운동 당시 계엄군의 총격으로 형을 잃고 자신도 부상을 입은 오상범(하성광)의 사연이 그려진 가운데, 전두환 전 대통령을 연상시키는 가상의 전직 대통령 지두석이 등장하면서 갑론을박이 불거졌다.

일부 시청자들은 일본 원작에 없는 역사적 소재를 추가한 의도에 의문을 제기하며 국회 국민동의청원에 방영 중단을 요구하는 글까지 올렸다. 반면 역사적 비극이 남긴 상처를 의료 드라마를 통해 조명한 의미 있는 시도라는 평가도 나오고 있다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com