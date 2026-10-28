고소영, ♥장동건과 결혼 전부터 극진한 내조 "연애할 때 요리 많이 해줘"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고소영이 남편 장동건과의 연애 시절을 떠올리며 달달한 추억을 공개했다.

지난 27일 유튜브 채널 '고소영'에는 '장동건 결혼 결심하게 만든 고소영 오징어무국 레시피 최초공개 (초간단, 얼큰해장)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 고소영은 남편 장동건과 연애하던 시절부터 끓여줬다는 오징어뭇국 레시피를 공개하며 두 사람의 풋풋했던 연애 시절을 회상했다.

이날 고소영은 오징어뭇국을 만들기 위해 재료를 준비하던 중 장동건과의 연애 시절 이야기를 꺼냈다. 제작진이 "장 배우님이 좋아하는 요리다. 청담동에서 둘이 데이트할 때부터 끓여줬다고 하던데"라고 묻자, 고소영은 장동건과 연애할 당시 직접 요리를 해주곤 했다며 자연스럽게 추억을 풀어놨다.

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고소영은 "연애할 때 요리 되게 많이 해줬다. 실험적인 음식도 많이 해줬다. 탕탕 낙지를 비빔밥에 올려주기도 했다"며 장동건을 위해 다양한 음식을 만들었던 일화를 전했다. 평범한 요리뿐 아니라 색다른 조합의 음식까지 선보이며 남다른 요리 실력을 발휘했던 것.

이어 고소영은 "그때는 다 재미로 한 것"이라며 당시에는 요리하는 과정 자체를 즐겼다고 밝혔다. 오징어뭇국에 얽힌 특별한 추억도 전했다. 그는 "오징어국은 엄마가 오징어국을 끓여줬다. 내가 오징어를 좋아한다. 엄마는 요리를 깔끔하고 빠르게 뚝딱뚝딱하신다"라고 말했다.

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어린 시절 어머니가 끓여주던 오징어국에서 시작된 익숙한 음식이 이제는 고소영의 손을 거쳐 남편 장동건을 위한 요리로 이어진 셈이다. 연애 시절부터 직접 음식을 만들어주며 마음을 표현했던 두 사람의 이야기가 공개되면서 오징어뭇국에 담긴 남다른 의미도 더해졌다.

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요리가 완성되자 고소영은 허공을 향해 "자기야 밥 먹자"라고 말해 웃음을 안겼다. 마치 장동건을 식탁으로 부르는 듯한 자연스러운 모습이 눈길을 끈 가운데, 음식을 맛본 제작진들 역시 감탄을 쏟아냈다.

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제작진은 "장 배우님이 반할 만하다. 이 정도 끓여주면 결혼해야 한다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 고소영이 직접 끓인 오징어뭇국의 맛은 물론, 요리에 얽힌 두 사람의 연애 시절 이야기가 더해지며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최근에는 개인 유튜브 채널을 통해 일상과 패션, 가족과 관련한 다양한 이야기를 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com