나솔 ‘영수♥’ 30기 옥순, 결혼 앞두고 홈쇼핑서 포착…필라테스 원장의 깜짝 변신

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 30기 옥순이 홈쇼핑 방송에 깜짝 등장해 눈길을 끌었다. 방송에서 만난 영수와 결혼을 준비 중인 가운데 이번에는 뷰티 제품을 직접 소개하며 색다른 매력을 뽐냈다.

최근 온라인에서는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 30기 출연자 옥순이 화장품 판매 라이브 방송에 출연한 모습이 공개돼 관심을 모았다.

공개된 화면 속 옥순은 어깨가 드러나는 검은색 상의에 커다란 흰색 셔츠 칼라가 돋보이는 의상을 입고 등장했다. 머리를 단정하게 묶고 마이크를 착용한 모습은 전문 쇼호스트를 연상케 했다.

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옥순은 화장품을 직접 얼굴에 발라보며 제품을 소개했다. 쿠션 퍼프를 이용해 볼을 두드리는가 하면 제품을 손에 들고 카메라를 향해 설명을 이어갔다. 화장품들이 진열된 테이블 앞에 앉아 차분하게 이야기를 이어가던 옥순은 이내 환하게 웃으며 두 손을 들어 올리는 등 밝은 에너지도 발산했다.

앞서 옥순은 지난 26일 자신의 SNS를 통해 "라이브 D-2! 많은 분들이 질문해주신 내용 넣어봤어요"라며 방송을 예고한 바 있다. 옥순은 실제 라이브 방송에서도 제품 시연에 나서며 자연스러운 진행 솜씨를 보여줬다.

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특히 옥순의 본업이 필라테스 센터 대표라는 점에서 이번 모습은 더욱 눈길을 끈다.

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1992년생인 옥순은 이화여자대학교에서 한국무용을 전공한 뒤 필라테스 센터를 운영해 왔다. 지난 1월부터 방송된 '나는 솔로' 30기 '에겐남·테토녀 특집'에 출연해 솔직하고 적극적인 성격으로 주목받았다.

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여기에 방송에서 인연을 맺은 영수와 실제 연인으로 발전해 결혼까지 앞두고 있다. 두 사람은 지난 3월 '나는 솔로' 최종 선택에서 서로를 선택했다. 이후 진행된 라이브 방송을 통해 현실 커플이 됐다고 밝혀 축하를 받았다. 영수는 방송 촬영이 끝난 지 2주 만에 옥순에게 고백했다며 적극적으로 마음을 표현했던 사실을 털어놨다.

지난 7월에는 두 사람이 함께 운영하는 유튜브 채널을 통해 프러포즈 현장도 공개됐다.

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당시 영수는 말레이시아 코타키나발루 여행 중 미리 준비한 손편지와 시계를 건네며 결혼을 청했다. 옥순은 예상하지 못한 프러포즈에 감동했고 두 사람은 본격적인 결혼 준비에 돌입했다.

이후 서울의 웨딩홀 계약을 마친 이들은 결혼식은 2027년 1분기에 진행할 예정이라고 밝혔다. 지난 9월에는 웨딩드레스와 턱시도를 입은 웨딩화보까지 공개해 화제를 모았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com