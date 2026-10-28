'나혼산' 김민, '라스'도 뜬다…최민식과 인연 공개

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 최근 '나 혼자 산다'로 큰 화제를 모았던 배우 김민이 '라디오스타'에 뜬다.

28일 방송되는 MBC '라디오스타'는 이계인, 윤택, 육중완, 김민이 출연하는 '나는 야인이 될 거야~' 특집으로 꾸며진다.

이날 김민은 디즈니+ 시리즈 '카지노'에서 최민식과 호흡을 맞췄던 당시의 특별한 경험을 공개한다. 평소 최민식의 작품을 보며 연기를 배워왔다는 그는 실제 촬영 현장에서 대선배를 만난 순간을 떠올리며 남다른 존경심을 드러낸다.

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특히 김민은 '카지노' 첫 촬영을 앞두고 대본에 없는 파격적인 애드리브를 고민했던 사연을 털어놓는다. 극 중 상황에서 거친 욕 제스처를 넣고 싶었지만, 상대가 대선배 최민식이라는 사실에 쉽게 결심하지 못했다는 것. 그는 촬영을 앞두고 애드리브를 해야 할지 말아야 할지 일주일가량 고민했다고 밝혀 관심을 집중시킨다.

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김민은 고민 끝에 실제 촬영에서 애드리브를 감행했고, 최민식의 뜻밖의 맞대응에 깜짝 놀랐다고 밝힌다. 그는 당시의 상황을 생생하게 재연하며 대선배와 호흡을 맞췄던 특별한 순간을 전한다. 이후 최민식에게 직접 연기 수업까지 받았던 비하인드도 공개한다. 김민은 평소 촬영장에서 궁금했던 연기 관련 질문들을 최민식에게 자주 했다고 밝힌다. 당시의 가르침을 직접 받아 적을 정도로 소중한 시간이었다고 회상한다.

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그런가 하면 김민은 강렬한 외모만큼이나 남다른 무술 실력을 공개한다. 어린 시절 태권도를 시작한 그는 무술 도합 10단인 엄청난 실력자임을 공개한다.

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특히 김민은 즉석에서 화려한 발차기와 합기도 기술을 선보이며 분위기를 뜨겁게 달군다. 순식간에 펼쳐지는 무술 시범에 MC들의 감탄이 이어지는 가운데, 김구라까지 직접 기술을 체험하는 상황이 벌어진다. 고통을 잘 느끼지 못하는 '무통' 김구라를 꼼짝(?) 못 하게 만든 김민의 남다른 실력과 이를 지켜보던 출연진의 반응이 웃음을 안긴다.

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또한 김민은 이국적인 외모 때문에 외국인으로 오해받는 일이 많다고 밝힌다. 하지만 실제로는 동두천 출신의 토종 한국인이라는 것. '카지노'에서 필리핀 갱단의 해결사로 등장한 것을 비롯해 '도적: 칼의 소리', '킬러들의 쇼핑몰' 등에서 다양한 국적의 캐릭터를 연기해온 그는 외국인 역할 전문 배우가 된 사연을 공개한다.

김민의 자유로운 해외 생활 경험도 눈길을 끈다. 그는 외국에서 여러 가지 일을 하며 살아가는 과정에서 자동차를 집 삼아 생활했던 경험까지 털어놓는다.

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배우가 된 과정 역시 예상 밖이다. 김민은 원래 건축 관련 분야에서 일하기 위해 해외에서 취업을 준비했다고 밝힌다. 그러나 부족한 영어 실력을 빠르게 끌어올릴 방법을 찾던 중 연기 학원에 등록하게 됐고, 그 일을 계기로 연기의 세계에 발을 들이게 됐다는 것.

이와 함께 이색 아르바이트 경험도 공개한다. 김민은 의대생들의 대처 상황을 돕는 아르바이트를 했다고 밝혀 놀라움을 안긴다.

여기에 김민은 해외 생활 당시 댄서로 활동했던 색다른 이력까지 공개하며 댄스를 선보인다. 예측 불가능한 춤사위와 남다른 에너지에 MC들의 반응이 이어지며 현장을 웃음으로 채운다.

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최민식과의 특별한 연기 인연부터 반전 무술 실력, 해외 생활과 이색 아르바이트, 거침없는 댄스까지 배우 김민의 다채로운 매력은 오늘(28일) 수요일 오후 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com.