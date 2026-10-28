‘미스트롯2’ 별사랑, 결혼 1년 만 득남…♥남편 쏙 빼닯은 아들 공개

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 별사랑이 첫사랑과 결혼한 지 약 1년 만에 아들을 품에 안았다. 출산 직후 아기의 모습을 공개한 그는 남편을 향해 "아빠 된 거 축하해"라며 벅찬 마음을 전했다. 특히 남편이 오래전부터 아들의 이름까지 생각해 뒀다는 사연이 다시 눈길을 끌고 있다.

별사랑은 지난 27일 자신의 SNS를 통해 첫아들 출산 소식을 직접 알렸다.

그는 "2026.10.27 뽀기야 안녕. 반가워. 고마워 사랑해. 이쁜 내 아들"이라는 글과 함께 갓 태어난 아기의 사진을 공개했다.

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사진 속 아기는 하늘색 별무늬 속싸개에 감싸인 채 흰색 모자를 쓰고 있다. 눈을 살짝 뜬 아기의 앙증맞은 입술과 통통한 볼이 시선을 사로잡는다. 특히 엄마의 활동명인 '별사랑'을 연상시키는 별무늬 속싸개가 눈길을 끈다. 별사랑은 남편이 갓 태어난 아기를 안고 있는 사진에 "믿기지가 않아. 내 사랑. 아빠 된 거 축하해"라는 글을 덧붙였다.

무엇보다 이번 득남 소식은 두 사람의 특별한 인연을 다시 떠올리게 한다.

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별사랑은 지난해 9월 한 살 연상의 비연예인 남편 김완 씨와 결혼했다. 남편은 중학교 시절 처음 만났던 첫사랑으로 오랜 시간 떨어져 지내다 다시 만나 5년간 교제한 끝에 부부의 연을 맺었다.

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두 사람은 지난 7월 KBS1 '아침마당'에 함께 출연해 예비 부모로서의 설렘을 전한 바 있다. 당시 별사랑은 임신 26주 차라고 밝히며 태명을 '뽀기'라고 소개했다. 자신의 노래 '돋보기'에서 따온 이름으로 행복과 축복이 굴러들어오길 바라는 마음을 담았다고 설명했다.

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남편 김완 씨는 일찌감치 아이의 이름까지 정해 뒀다고 밝혀 화제를 모았다. 그는 좋은 남편이자 아빠가 되고 싶어 오래전부터 아들이면 '건', 딸이면 '수아'라는 이름을 생각해 뒀다고 말했다.

이에 별사랑은 "남편이 20년 전부터 지어둬서 선택권이 없다"고 너스레를 떨기도 했다.

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별사랑은 지난 5월 임신 소식을 처음 공개하면서도 남다른 일화를 털어놓았다. 임신 사실을 확인한 날에도 러닝을 다녀왔고 남편과 저녁 시간을 보낸 뒤 뒤늦게 임신 테스트기의 두 줄을 확인하고 깜짝 놀랐다고 밝혔다.

이후 임신 중에도 각종 음악 프로그램과 공연에 출연하며 활동을 이어왔다. 그러다 지난 27일 마침내 태명 '뽀기'로 불러온 아들을 품에 안으며 세 가족이 됐다.

한편 별사랑은 2017년 데뷔해 TV조선 '내일은 미스트롯2'에서 최종 6위에 올랐다. 이후 MBN '현역가왕'에서도 TOP7에 이름을 올리며 사랑받았다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com