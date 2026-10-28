손태영, '가사도우미 없이 6년' 논란 후 심경 "모르는 사람들이 말 많을 뿐"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 손태영이 가사도우미 없이 6년간 육아와 살림을 책임졌다는 발언을 두고 갑론을박이 일자 심경을 밝혔다.

손태영은 28일 "아는 사람은 말을 아끼지만 오히려 모르는 사람들이 말을 많이 할 뿐이다. 난 아는 사람에게 큰 비중을 두기로 했다"라고 글을 남겼다.

이어 "아침에 나에게 예쁜 작약을 선물해 준 줄리아 언니. 무슨 마음일지 알아서 그저 고맙다"라며 "전 아주 괜찮아요. 놀러나 가요"라고 덧붙였다.

Advertisement

이와 함께 손태영은 지인과 카페에서 커피를 마시며 여유로운 시간을 보내는 사진을 공개했다.

손태영은 구체적인 대상을 언급하지 않았지만, 전날 불거진 논란을 의식한 글로 해석됐다. 해당 게시물에는 손태영을 향한 응원 댓글이 이어졌다.

Advertisement

앞서 손태영은 지난 25일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'을 통해 가사도우미를 고용한 적이 있느냐는 질문에 "그런 집도 있겠지만 나는 한 번도 쓰지 않았다"고 답했다.

Advertisement

제작진이 청소와 빨래, 식사 준비까지 모두 혼자 해온 손태영에게 감탄하자 그는 "거기에 아이들 라이드까지 했다. 6년을 그렇게 한 것"이라며 자녀들의 이동까지 직접 책임졌다고 밝혔다.

Advertisement

이어 "나도 이제 47세인데 토요일과 일요일은 쉬어야 월요일부터 다시 아이들을 돌볼 수 있다. 안 그러면 힘들어서 못 한다"고 솔직한 고충을 털어놨다.

그러나 영상이 공개된 뒤 일부 네티즌은 대다수 주부도 혼자 감당하는 일을 지나치게 대단한 것처럼 이야기한다며 부정적인 반응을 보였다. 이에 손태영은 직접 댓글을 남겨 자신의 발언에 대한 오해를 바로잡고 불편한 심경을 드러냈다.

Advertisement

한편 손태영은 배우 권상우와 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 손태영은 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가고 있다.