양홍원 불륜 의혹 폭로자, 돌연 SNS 삭제 예고…'금전 요구→형사 고소' 후폭풍

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[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 양홍원의 불륜 의혹을 폭로했던 A씨가 돌연 SNS 계정 삭제를 예고해 관심이 쏠리고 있다. 양홍원 측이 의혹을 전면 부인하며 법적 대응에 나선 가운데, 폭로자의 갑작스러운 행보에 이목이 집중되고 있다.

28일 A씨는 자신의 인스타그램 스토리에 "인스타 지움 알아서 팔삭(팔로우 삭제) Plz"라는 짧은 글을 게재했다. 별다른 설명 없이 계정 삭제 의사를 밝힌 것으로, 구체적인 이유는 알려지지 않았다.

앞서 A씨는 지난 23일 양홍원이 결혼식을 올리기 3~4주 전 다른 여성과 모텔에 동행했다며 불륜 의혹을 제기했다. 이 과정에서 통화 녹취와 영상, 메시지 등을 공개하며 파장을 일으켰다.

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특히 A씨는 SNS 라이브 방송에서 "의리가 밥 먹여주냐. 의리가 돈 주냐"며 "그 의리 조금만 버리면 계좌 잔고가 바뀐다"고 발언해 폭로 목적을 둘러싼 논란까지 불거졌다.

이에 양홍원 측은 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도 불륜 의혹은 전면 부인했다. 공연 후 술에 취한 상태에서 잠을 자기 위해 모텔로 이동했을 뿐, 해당 여성과 부적절한 관계는 없었다는 설명이다.

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또한 소속사 측은 A씨가 금전을 요구하며 협박했다고 주장하며 공갈, 스토킹처벌법 위반, 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 고소했다고 밝혔다. 모텔에 동행한 여성 역시 불륜 의혹을 부인하며 법적 대응에 나섰다.

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논란은 양홍원의 결혼 직후 불거졌다는 점에서 더욱 큰 관심을 모았다. 양홍원은 지난 18일 오랜 연인인 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸지만, 불과 닷새 만에 불륜 의혹에 휩싸였다. 이후 두 사람이 서로의 SNS 팔로우를 끊고 원현주의 게시물이 모두 사라지면서 관계를 둘러싼 추측도 이어졌다.

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한편 양홍원과 원현주는 2017년부터 교제해 왔으며, 2024년 11월 딸을 품에 안았다. 두 사람은 지난 18일 결혼식을 올렸다.

olzllovely@sportschosun.com