"아이유 닮은 신인 아이돌인 줄"..아이유, 14살 어린 원희 옆 최강 동안미모 자랑

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 겸 배우 아이유가 믿을 수 없는 동안 미모를 뽐냈다.

지난 27일 아일릿 공식 SNS 계정에는 "#체포하겠어 with 아이유"라는 글과 함께 짧은 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속 아이유는 아일릿의 신곡 '체포하겠어' 챌린지에 참여해 눈길을 끌었다. 아이유는 직접 호루라기를 불고 손으로 총 모양을 만드는 등 곡의 포인트 안무를 능숙하게 소화했다. 자연스러운 표정 연기와 여유로운 동작까지 더해져 챌린지의 매력을 한층 살렸다.

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특히 아이유는 아일릿 멤버 원희와 나란히 서서 남다른 동안 비주얼을 자랑했다. 아이유는 1993년생, 원희는 2007년생으로 14살의 나이 차이가 무색할 만큼 사랑스러운 분위기를 자아냈으며, 마지막에는 함께 손하트를 만들며 훈훈한 선후배 케미를 뽐냈다.

해당 영상이 공개되자 팬들은 "아이유 닮은 신인 아이돌인 줄 알았다. 애기애기하다", "지은 언니 지금 25살 아니냐", "국민여동생이랑 국민여동생 케미 좋다" 등 폭발적인 반응을 보였다.

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한편 아이유는 지난달 10일 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발표했으며, 최근에는 크러쉬의 신곡 '삐그덕'에 피처링으로 참여했다.

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아일릿은 지난 26일 미니 5집 '브레이크 이븐'(BREAK EVEN)을 발매하고 타이틀곡 '체포하겠어'로 활발한 활동을 이어가고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com