서인영, 하루 행사 8개 뛰다 방광염…“화장실 못 가고 방광 찬 채 털기춤”

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 서인영이 쥬얼리 전성기 시절 멤버 4명 모두 방광염에 걸린 채 무대에 올랐던 충격적인 사연을 털어놨다. 하루에 무려 8개의 행사를 소화하느라 화장실조차 마음대로 가지 못했고 방광이 가득 찬 상태에서 격렬한 '털기춤'까지 춰야 했다고 회상했다.

지난 27일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '멸치 똥 따다 저녁 9시에 잠드는 신데렐라의 삶'이라는 제목의 웹예능 '살롱드립' 161회가 공개됐다.

이날 게스트로 출연한 서인영은 걸그룹 쥬얼리로 활동하던 시절 상상을 초월했던 행사 일정을 떠올렸다.

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장도연이 하루에 행사를 8개씩 뛰었다는 이야기를 꺼내자 서인영은 이를 인정하며 "화장실도 못 갔다. 내려주면 흔들고 다시 차에 타는 걸 반복했다"고 설명했다. 당시 쥬얼리는 공연장에 도착하면 무대에 올라 춤을 추고 공연이 끝나기 무섭게 차량에 탑승해 다음 행사장으로 이동하는 생활을 이어갔다.

바쁜 일정 속에서 기본적인 생리 현상조차 해결하기 어려웠다고도 했다. 서인영은 "행사가 펑크 난다고 화장실도 못 가게 했다"며 "그래서 쥬얼리 네 명이 모두 방광염에 걸렸다"고 밝혀 충격을 안겼다.

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서인영은 방광염을 겪으면서도 격렬한 안무를 소화해야 했던 당시 상황을 생생하게 전했다. 그는 "방광이 찬 상태로 털었다. '악' 소리가 난다. 진짜 장난 아니었다"고 말하며 직접 털기춤 동작을 재연했다.

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쥬얼리의 대표곡 '슈퍼스타'에서 서인영의 전매특허였던 털기춤은 강렬한 골반 움직임이 특징인 안무다.

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이를 듣던 장도연은 "다른 게 나올까 봐 아슬아슬하다"고 농담하며 놀라움을 감추지 못했다.

서인영이 당시의 살인적인 스케줄을 언급한 것은 이번이 처음은 아니다. 지난 4월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서도 전성기 시절 하루에 두 시간 정도만 자면서 일정을 소화했고 헬기를 타고 행사장을 이동할 정도로 바빴다고 밝힌 바 있다. 당시에도 화장실에 가지 못해 멤버들이 함께 방광염에 걸렸다고 고백하며 "털기춤을 출 때 표정이 연기가 아니라 진짜 힘들어서였다"고 털어놨다.

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이처럼 고된 일정에도 서인영이 포기하지 않았던 것은 라이브 무대였다.

장도연이 쥬얼리 활동 당시 립싱크보다 라이브 무대를 자주 선보였다고 언급하자 서인영은 "라이브는 유일하게 내가 자랑할 수 있는 거라고 생각했다. 그걸 보여주고 싶었다"고 밝혔다. 이어 이효리와 아이비 등 쟁쟁한 여성 가수들이 활동하던 당시를 떠올리며 "춤은 빡세게 추되 무조건 라이브를 하자는 생각이었다"고 설명했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com