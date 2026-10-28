"갑질 부모·통수 치는 사람들"…주호민 부부, '뻑가' 상대 손배소 1심 패소

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[스포츠조선 이지현 기자] 웹툰 작가 주호민 부부가 유튜버 '뻑가'를 상대로 제기한 3500만원대 명예훼손 손해배상 소송에서 패소했다.

27일 시사저널에 따르면 수원지법은 지난 20일 주호민 부부가 유튜브 채널 '뻑가' 운영자 박모씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 패소 판결했다.

주호민 부부는 아들의 특수교사를 아동학대 혐의로 고소한 사건과 관련해 박씨가 허위사실을 유포하고 모욕적인 표현을 사용했다며 지난해 위자료 3500만원과 지연이자를 청구하는 소송을 제기했다.

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당시 박씨는 주호민 부부를 향해 "전형적인 갑질 부모", "감사함을 모르고 통수 치는 사람들"이라고 비판했다. 주호민 부부는 아내가 성교육 강사 교체를 요구하고 담임교사에게 밤낮없이 연락했다는 등의 주장도 문제 삼았다.

그러나 재판부는 박씨의 발언에 일부 사실과 다르거나 과장된 부분이 있더라도 언론 보도 등 공개된 자료를 바탕으로 의견을 밝힌 것이라고 판단했다. 또한 주호민 부부를 비방할 목적이나 허위성에 대한 인식이 있었다고 단정하기 어렵다고 봤다.

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'뻑가'는 운영자가 얼굴을 공개하지 않은 채 가면을 쓰고 활동하며 연예인과 유명인 관련 사건·논란을 다루는 유튜브 채널이다. 자극적인 콘텐츠로 여러 차례 논란에 휩싸였으며, 운영자 박씨는 BJ 과즙세연이 제기한 별도의 명예훼손 소송 1심에서는 1000만원 배상 판결을 받은 바 있다.

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한편 주호민 부부가 아동학대 혐의로 고소한 특수교사의 형사사건은 현재 대법원 판단을 기다리고 있다. 해당 교사는 1심에서 벌금 200만원의 선고유예 판결을 받았으나, 항소심에서는 몰래 녹음한 파일의 증거능력이 인정되지 않아 무죄를 선고받았다.

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olzllovely@sportschosun.com