이서진, 하지원 첫인상 폭로 "'다모' 첫촬영부터 소주, 인생 고달파 보였다"(비서진)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이서진이 23년 전 드라마 '다모' 촬영 당시 하지원과의 첫 만남을 떠올렸다.

28일 SBS 예능 프로그램 '무엇이든 해줄지니-비서진'(이하 '비서진') 측은 "'이서진이 기억하는 다모 시절 첫인상ㅋㅋ 소주 한잔하던 짠한 20대 아기 하지원"이라는 제목의 스페셜 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 2003년 드라마 '다모'에서 호흡을 맞췄던 이서진과 하지원이 약 23년 만에 재회해 과거를 추억하는 모습이 담겼다.

이날 이서진은 하지원과 처음 만났던 당시를 생생하게 떠올렸다. 그는 "첫 촬영 끝나고 눈이 많이 와서 산에 갇히지 않았냐"며 운을 뗐다. 이어 "대관령에서 첫 촬영이다. 산장이 하나 따로 있었는데 지원이가 거기 먼저 가 있었다"고 당시 상황을 설명했다.

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이서진은 뒤늦게 산장에 도착해 마주한 하지원의 모습이 아직도 기억에 남는다며 뜻밖의 일화를 공개했다. 그는 "나도 (뒤늦게) 갔는데 지원이가 스태프들하고 밥을 먹고 있더라. 근데 내가 식당에 들어갔는데 네가 소주를 한 잔 마시고 있었다"고 말해 하지원을 당황하게 했다.

이어 "첫 촬영이라 아직 친할 때가 아닌데 소주 한 잔 마시고 안주 하나 먹고 있더라"며 "내가 볼 때 '쟤는 되게 한이 있어 보인다. 인생이 고달파 보인다'고 느껴졌다"고 덧붙였다. 첫 만남부터 소주를 마시던 하지원의 모습이 이서진에게는 어딘가 사연이 많은 사람처럼 보였다는 것. 예상치 못한 첫인상에 대한 이야기가 웃음을 자아냈다.

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이에 하지원은 당시 소주를 마셨던 이유를 설명하며 적극적으로 해명에 나섰다. 그는 "그때 왜 먹었냐면 그때 너무 추워서 몸을 녹인다고 먹은 거다"라며 "그때는 술맛도 몰랐다. 술맛을 즐길 땐 아니었다"고 말했다.

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하지만 하지원의 해명에도 이서진의 기억은 확고했다. 그는 "그게 정말 인상 깊었다. 술 좋아하는구나 싶었다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다. 두 사람의 솔직하고 유쾌한 대화는 오랜 시간이 흘러도 생생하게 남아 있는 첫 만남의 기억을 되살리며 시청자들의 관심을 끌었다.

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한편 이서진과 하지원은 2003년 방송된 드라마 '다모'에서 호흡을 맞췄다. SBS 예능 프로그램 '무엇이든 해줄지니-비서진'은 매주 금요일 밤 11시 10분 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com