‘윤종훈♥’ 10살 연하 한은서, 결혼 나흘 앞두고 겹경사…英 석사 ‘최우수 졸업’

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 윤종훈의 10살 연하 예비신부 한은서가 결혼식을 불과 나흘 앞두고 또 하나의 경사를 맞았다. 영국에서 석사 과정을 최우수 성적으로 마무리한 것. 예비남편 윤종훈도 SNS에 '좋아요'를 누르며 기쁨을 함께했다.

한은서는 최근 자신의 SNS를 통해 영국 런던대학교 로열 센트럴 스쿨 오브 스피치 앤 드라마(The Royal Central School of Speech and Drama)에서 석사 과정을 최우수 성적으로 졸업했다고 밝혔다.

그는 "입학의 기쁨만으로도 벅차고 감사했던 순간이 엊그제 같은데, 좋은 성적으로 학업을 마무리하게 되어 감개무량하다"며 벅찬 소감을 전했다. 이어 "낯선 영국 생활에 잘 적응할 수 있도록 도와주시고 많은 것을 깨닫게 해주신 제시와 제이, 그리고 우리 동기들에게 진심으로 감사의 마음을 전한다"고 밝혔다. 또 "지난 시간의 배움과 경험을 소중히 간직하며 앞으로도 끊임없이 배우고 정진하는 사람이 되겠다"고 덧붙였다.

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공개된 사진에는 한은서가 영국 학교에서 기념사진을 남긴 모습이 담겼다. 특히 해당 게시물에는 예비신랑 윤종훈도 '좋아요'를 누르며 응원의 뜻을 전해 눈길을 끌었다.

한은서의 학구열은 이미 남다른 것으로 알려져 있다.

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1994년생인 한은서는 성균관대학교에서 연기예술학을 전공했고 같은 대학 대학원에서 석사 학위를 취득하고 박사 과정도 밟았다. 여기에 영국 유학까지 떠나 연기 훈련 및 코칭 분야를 공부하며 학업을 이어온 것으로 전해졌다. 배우 활동과 학업을 병행해 온 한은서가 결혼을 앞두고 영국 석사 과정까지 최우수 성적으로 마무리하면서 겹경사를 맞게 됐다.

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무엇보다 한은서는 오는 11월 1일 배우 윤종훈과 서울에서 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 2018년 SBS 드라마 '리턴'에 함께 출연하며 인연을 맺었고 이후 오랜 만남 끝에 결혼을 결심한 것으로 알려졌다.

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지난 9월 결혼 소식을 알린 윤종훈은 팬카페에 자필 편지를 올리고 "제게 귀중한 인연이 생겼고 이제 그 사람과 평생을 함께 걸어가려 한다"며 "서로를 아끼고 이해하며 노력해 온 끝에 결혼이라는 새로운 시작을 하려 한다"고 밝혔다. 한은서 역시 윤종훈을 "오랜 시간 한결같이 제 곁에서 따뜻한 사랑을 보내준 사람"이라고 소개하며 애정을 드러냈다.

앞서 배우 박준금도 윤종훈이 예비신부와 함께 찾아온 사실을 공개하며 "지혜롭고 예쁜 신부라 마음이 놓인다"고 두 사람의 결혼을 축하한 바 있다.

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한편 윤종훈은 드라마 '응답하라 1994', '미생', '펜트하우스' 등에 출연하며 인지도를 높였다. 한은서는 2008년 드라마 '대왕 세종'으로 데뷔한 뒤 '리턴', '사의 찬미', '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들' 등에 출연했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com