넷마블 '스톤에이지 키우기', 서버 이주·정령 시스템 추가

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넷마블이 방치형 RPG '스톤에이지 키우기'에 서버 이주와 신규 성장 시스템을 도입하며 이용자 편의성과 펫 육성의 전략적 요소를 강화했다.

넷마블은 '스톤에이지 키우기'에 '서버 이주' 시스템과 신규 성장 시스템 '정령'을 추가하는 업데이트를 실시했다고 밝혔다.

서버 이주는 지정된 그룹 내에서 원하는 서버를 선택해 이동할 수 있는 시스템이다. 이용자가 이주를 희망하는 서버에 신청하면 해당 서버의 대표자인 대족장이 승인하는 방식으로 운영된다. 이용자들이 플레이 환경을 선택할 수 있도록 한 것으로, 서버별 커뮤니티와 이용자 구성에도 변화를 가져올 수 있는 시스템이다.

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새로운 성장 시스템인 정령은 기존에 육성한 펫을 활용해 추가 능력치를 확보하는 방식이다. 주력 덱에 편성하지 않았던 펫에도 활용 가치를 부여해 보유 펫을 폭넓게 활용하도록 했다.

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이용자는 정령의 각 노드에 등급·타입·속성 등 지정된 조건에 맞는 펫을 배치해 경로를 개방하고 능력치를 획득할 수 있다. 정령 승급에 따라 노드가 확장되며, 성장 단계마다 정령의 외형이 변화하고 고유 스토리도 공개된다. 단순히 주력 펫의 능력치를 높이는 데 그치지 않고, 보유한 펫을 어떻게 활용할 것인지에 대한 선택지를 넓힌 것이 특징이다.

지난 3월 출시된 '스톤에이지 키우기'는 누적 이용자 2억명을 기록한 '스톤에이지' IP를 기반으로 한 신작이다. 6명의 조련사와 18기의 펫을 조합해 총 24기로 구성된 군단급 덱을 운용하는 방식으로, 원작의 펫 수집 요소를 방치형 RPG에 접목했다.

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이번 업데이트는 서버 이동을 통한 플레이 환경 선택과 기존 펫의 활용도 확대에 초점을 맞췄다. 특히 정령 시스템이 육성 과정에서 활용도가 낮았던 펫에 새로운 역할을 부여하면서, 수집과 조합을 핵심으로 하는 게임의 전략적 요소를 얼마나 확장할 수 있을지가 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com