엔씨 '리니지W', 5주년 맞아 신규 월드·클래스 선보인다

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엔씨의 MMORPG '리니지W'가 출시 5주년을 맞아 신규 월드와 시그니처 클래스를 선보인다. 빠른 성장을 지원하는 신규 서버와 각종 사전예약 보상을 앞세워 기존 이용자의 복귀와 신규 이용자 유입을 노린다.

엔씨는 오는 11월 4일 진행하는 '리니지W' 5주년 기념 업데이트를 앞두고 사전예약을 시작했다고 밝혔다. 이번 업데이트의 핵심은 신규 월드 '아슈르'와 신규 시그니처 클래스 '무희'다.

아슈르는 빠른 캐릭터 육성을 지원하는 익스트림 하이퍼 부스팅 서버다. 엔씨는 이용자가 2주 안에 80레벨을 달성할 수 있도록 성장 지원에 초점을 맞췄다. 출석 이벤트를 통해 매일 상급 변신·마법인형 뽑기권을 제공하며, 게임 내 재화인 아데나의 활용도도 높였다. 상점에서 기본 장비와 함께 최대 10억 아데나를 획득할 수 있는 '황금알' 등을 구매할 수 있고, 던전에서 얻은 '아슈르 주화'로 비각인 다이아도 획득할 수 있다.

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아슈르 사전 캐릭터 생성에 참여하면 스페셜 선물 상자와 성장 지원 상자, 보물상자 화수분을 받는다. 상자에는 황금알을 비롯해 이벤트 영웅 변신·마법인형 도전권, 영웅 및 전설 아티팩트 등이 담겼다.

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5주년 사전예약은 11월 3일까지 진행된다. 사전예약 쿠폰을 등록한 이용자에게는 5주년 스페셜 변신 카드와 마법인형 카드 11회 이용권 등 성장 아이템을 지급한다. 신규 월드 이용자를 위한 황금알 3개와 펫 'Lv1 셰퍼드(수컷) 분양 상자'도 준비했다.

사전예약 참여자 중 5000명을 추첨해 '아슈르의 다이아 금고 상자' 28개를 제공하는 이벤트도 열린다. 금고 상자는 하루에 하나씩 개봉할 수 있으며, 각인 다이아를 100개에서 최대 1만개까지 확률적으로 획득할 수 있다.

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업데이트 전까지는 5주년 전야제 이벤트도 진행한다. 이용자는 기념 출석체크를 통해 매일 5주년 선물상자와 전설·신화 도전권 선택 상자 등을 받을 수 있다. 상점에서는 '5주년 기념 큐브' 100개를 5아데나에 판매한다. 큐브 개봉 시 명예 코인과 카드 코인을 확정적으로 얻을 수 있으며, 전설 변신·마법인형 도전권 등도 확률에 따라 추가로 획득할 수 있다.

서비스 5주년을 앞둔 이번 업데이트는 신규 클래스 추가와 함께 성장 속도를 높인 별도 월드를 마련해 이용자층을 넓히는 데 초점을 맞췄다. 특히 아슈르에서 제공하는 대규모 재화와 성장 지원이 신규 이용자의 진입 장벽을 낮추고 기존 이용자의 복귀를 이끌어낼 수 있을지가 관건이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com