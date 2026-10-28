웹젠 '뮤 모나크2', 로그라이크 요소 더한 1대1 대전 '혈투장' 추가

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웹젠의 모바일 MMORPG '뮤 모나크2'가 로그라이크 요소를 결합한 1대1 대전 콘텐츠를 선보인다. 캐릭터의 전투력뿐 아니라 매 전투에서 무작위로 주어지는 효과와 맵 내 버프를 활용하도록 해 대전의 변수를 넓혔다.

웹젠은 '뮤 모나크2'에 신규 대전 콘텐츠 '혈투장'을 업데이트했다고 밝혔다. 혈투장은 전체 서버 이용자가 참여할 수 있는 1대1 대전 콘텐츠다. 매일 지정된 시간에 입장할 수 있으며, 승부를 겨루는 과정에서 '마법병사 조각'을 획득할 수 있다. 참여도에 따라 '정복자 훈장'과 '정복자 심장'도 보상으로 주어진다.

전투는 5전 3선승제로 진행된다. 매 경기 특별한 효과를 지닌 룬이 무작위로 제공되며, 전투 중 맵에서 획득할 수 있는 8종의 버프도 승부에 영향을 준다. 캐릭터 육성 수준과 전투력에 더해 상황에 맞는 효과를 활용하는 전략까지 중요해진 셈이다.

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웹젠은 신규 콘텐츠 업데이트와 함께 11월 10일까지 '즐거운 축제 이벤트'도 진행한다. 미션을 수행해 빙고를 완성하는 퀘스트를 비롯해 수집 이벤트, 다이아 보스, 보스 부활 이벤트 등을 마련했다. 7일 접속 콘텐츠 등 추가 이벤트도 운영한다.

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이번 업데이트는 전투력 중심의 MMORPG 대전에 무작위 요소를 더해 매 경기 다른 양상의 승부를 유도하는 데 초점을 맞췄다. 이용자 간 경쟁에 새로운 변수를 도입한 혈투장이 기존 사냥과 캐릭터 육성에 집중됐던 플레이에 얼마나 활력을 불어넣을지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com