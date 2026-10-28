"저렇게 싸가지 없을까"...사미자-며느리 유지연, 욕하면서 정든 35년 고부기

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 사미자가 35년을 함께한 큰며느리에게 "저렇게 싸가지가 없을까"라고 말한 장면이 다시 주목받고 있다. 특히 해당 며느리가 과거 사미자의 뇌경색과 남편의 암 투병이 겹쳤던 시기에 2년간 두 사람을 간병했다는 사연까지 재조명되면서 두 사람의 남다른 고부관계가 눈길을 끈다.

최근 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 사미자가 큰며느리 유지연 씨와 함께 외출하는 모습이 공개됐다.

이날 사미자는 며느리를 소개하면서부터 거침없는 입담을 선보였다. 사미자는 "어떤 사람들은 '며느리가 어쩜 그렇게 예쁘냐'고 하고 또 어떤 사람들은 '며느리가 말을 건방지게 한다'고도 한다"며 주변의 반응을 전했다.

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이어 며느리를 향해 "마음이 이보다 더 고울 수가 없다"고 칭찬하면서도 "어떤 때는 '저렇게 싸가지가 없을까' 싶은 정도로 냉정하다"고 말해 웃음을 자아냈다.

서운함도 숨기지 않았다. 사미자는 "35년을 같이 살다 보니 맛있는 걸 먹으면 생각난다. 그런데 얘는 맛있는 걸 먹으면 친정어머니를 생각한다"며 며느리와의 미묘한 온도 차이를 언급했다.

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두 사람은 고부의 연을 맺은 지 35년이 됐으며, 13년째 한집에서 생활하고 있다. 며느리 유지연 씨는 시부모의 기념일을 빠짐없이 챙기고 명절 음식도 직접 준비하는 것으로 알려졌다. 사미자는 이런 며느리의 정성에 "그런 것 때문에 마음이 풀어진다"며 고마움을 드러냈다.

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유지연 씨 역시 시어머니의 거친 표현을 대수롭지 않게 받아들였다. 그는 "말씀만 괜히 그렇게 하신다"며 "속에 담긴 어머니의 따뜻한 마음을 잘 알고 있다. 서로의 마음을 아니까 큰 문제 없이 살아왔다"고 밝혔다.

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하지만 이들의 고부관계가 언제나 순탄했던 것은 아니다.

유지연 씨는 지난 2021년 MBN '속풀이쇼 동치미'에 출연해 남편의 암 투병과 시어머니 사미자의 뇌경색이 겹쳤던 시기를 떠올린 바 있다. 당시 그는 "2년 동안 혼자 남편과 시어머니를 병간호했다"고 고백했다. 두 사람이 같은 병원의 서로 다른 층에 입원해 있어 위아래 층을 오가며 돌봐야 했다고 밝혔다.

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그렇게 간병에 지쳐 있던 어느 날 사미자로부터 식사를 준비해 달라는 전화를 받고 서운함을 느꼈다고 털어놨다.

유지연 씨는 당시 "'와서 우리 밥 좀 해주고 가'라고 하더라"며 "그때 '내가 남이구나'라고 느꼈다"고 토로했다. 이에 사미자는 당시 상황을 기억하지 못한다면서도 아들을 잃을지 모른다는 두려움에 간병 중인 며느리의 고충까지 미처 살피지 못했다고 설명했다. 그러면서 며느리의 헌신에 고마움을 전하며 이제는 아들보다 며느리에게 의지하는 마음이 더 크다고 밝혔다.

유지연 씨는 제작진이 시어머니에게 가장 고마웠던 순간을 묻자 "어느 한 순간이 아니라 늘 감사하다"며 "경제적으로나 정신적으로나 든든한 버팀목이 되어주셨다"고 답했다. 사미자는 이에 "나 같은 시어머니를 가진 며느리라면 상당히 고마운 게 많을 것"이라고 너스레를 떨어 웃음을 더했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com