RM, 죽어가던 美미술관 살려냈다…큐레이터 역할 역대급 '티켓 파워'

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) RM이 미국의 유명 미술관에 뜻밖의 '구원투수'로 등장했다. 수십억 원대 적자로 인력 감축까지 단행했던 샌프란시스코 현대미술관이 RM의 개인 소장품 전시로 유례없는 흥행을 기록하며 새로운 활력을 얻고 있다.

영국 일간지 가디언은 지난 24일(현지시간) RM의 특별전 'RM x SFMOMA: Between You and Me'(너와 나 사이)가 전 세계 팬들을 미국 샌프란시스코로 불러 모으며 폭발적인 반응을 얻고 있다고 보도했다.

가장 눈길을 끄는 것은 압도적인 티켓 판매 실적이다. 지난 3일 개막한 이번 전시는 이미 6만6000장 이상의 티켓이 판매됐다. 특히 사전 티켓 판매 실적은 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)이 개최한 역대 전시보다 무려 6배 높은 수준을 기록했다.

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전시 관련 상품의 인기도 뜨겁다. 미술관 매장과 온라인 숍에서 판매된 RM 특별전 기념 상품은 판매 시작 약 3시간 만에 일시 품절됐다. RM의 소장품을 직접 보기 위해 해외에서 샌프란시스코를 찾는 팬들까지 등장하면서 그의 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했다.

이번 흥행이 더욱 주목받는 이유는 미술관이 처한 재정 상황 때문이다. 가디언에 따르면 샌프란시스코 현대미술관은 지난해 약 500만 달러(약 66억 원)의 적자를 기록하며 전체 직원의 7.5%를 감축하는 등 재정적 어려움을 겪었다. 이런 상황에서 RM의 전시가 예상 밖의 흥행 돌풍을 일으키면서 미술관에도 재정적인 활력을 불어넣고 있다는 평가다.

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단순한 K팝 스타의 인기를 넘어 세계적인 미술관의 관람객 유입과 상품 판매까지 이끌어냈다는 점에서 더욱 의미가 크다.

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이번 전시는 RM이 오랜 시간 수집해 온 미술품을 미술관에서 본격적으로 공개하는 첫 자리다. RM의 개인 소장품 142점과 미술관 소장품 36점 등 총 178점이 한자리에 모였다.

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윤형근, 박래현, 장욱진 등 한국 근현대 미술을 대표하는 작가들의 작품부터 김환기, 백남준 등 국내외 미술계 거장들의 작품을 폭넓게 소개한다. 한국 미술과 세계 현대미술을 한 공간에서 감상할 수 있도록 구성해 미술 애호가들의 관심까지 사로잡았다.

RM은 단순히 작품을 빌려주는 데 그치지 않았다. 미술관의 아메리카 카스티요, 김효은 공동 큐레이터와 함께 작품 선정과 전시 구성에 직접 참여했다. 한국어와 영어로 전시 설명을 작성하고 자신의 목소리를 담은 오디오 가이드와 음악 선곡에도 참여하는 등 전시 전반에 애정을 쏟았다.

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평소 남다른 미술 사랑으로 유명한 RM은 국내외 미술관을 꾸준히 방문하며 미술계와 인연을 이어왔다. 지난 2020년에는 국립현대미술관문화재단에 1억 원을 기부하며 미술 문화 확산에도 힘을 보탰다.

특히 이번 전시는 RM이 군 복무 중 미술관 측으로부터 협업을 제안받아 성사된 프로젝트로 알려졌다. K팝 아티스트와 미국의 주요 현대미술관이 손잡고 대규모 소장품 전시를 선보였다는 점에서도 이례적이다.

RM은 이번 전시에 대해 오랜 시간 수집해 온 작품들이 자신의 진솔한 모습을 보여준다는 취지로 설명하며, 순수한 마음에서 출발한 프로젝트라는 소감을 전했다.

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한편 RM의 특별전 'RM x SFMOMA: Between You and Me'는 오는 2027년 2월 7일까지 샌프란시스코 현대미술관에서 열린다. 방탄소년단은 월드투어 '아리랑'을 진행 중이며, 오는 28일과 30~31일 브라질 상파울루에서 공연을 이어간다.

olzllovely@sportschosun.com