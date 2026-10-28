'헝거게임' 제니퍼 로렌스, 가슴성형 고백했다.."핫한 엄마되길 원해"

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[스포츠조선 김소희 기자]할리우드 배우 제니퍼 로렌스가 가슴 확대 수술 사실을 공개하며 솔직한 생각을 밝혔다. 두 아이의 엄마가 된 이후 달라진 신체에 대한 고민부터 향후 안면거상술 계획까지 가감 없이 털어놨다.

제니퍼 로렌스는 지난 27일(현지시간) 공개된 패션 매체 더 컷(The Cut)과의 인터뷰에서 미용 시술과 수술에 대한 생각을 밝혔다.

남편 쿡 마로니와 두 자녀를 키우고 있는 제니퍼 로렌스는 2025년 초 둘째를 출산했다. 이후 최근 가슴 확대 수술을 받은 것으로 알려졌다. 그는 가슴 성형을 결심한 이유에 대해 "핫한 엄마가 되고 싶다"고 밝혔다.

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이어 "자녀들을 등원시킬 때 막 잠에서 깬 상태더라도 모든 걸 잘 해내고 있는 여성처럼 보이고 싶다"고 말했다. 육아로 바쁜 일상 속에서도 자신이 원하는 모습을 유지하고 싶다는 솔직한 바람을 드러낸 것.

앞서 제니퍼 로렌스는 지난해 미국 매체 뉴요커와의 인터뷰에서도 둘째 출산 이후 가슴 성형을 고려하고 있다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 영화 '노 하드 필링스'에서 선보인 전라 노출 장면에 관한 이야기를 나누던 중 출산 이후 달라진 자신의 몸에 대해 솔직하게 털어놨다.

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그는 "첫 아이를 낳고 나서는 모든 게 거의 원래대로 돌아왔다. 둘째를 낳고 나서는 아무것도 돌아오지 않았다"며 두 차례의 출산 이후 겪은 신체적인 변화를 언급했다. 이어 가슴 성형을 받을 계획이라고 밝혔고, 최근 실제로 수술을 받은 것으로 전해졌다.

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출산 이후 달라진 몸에 대한 고민을 숨김없이 이야기했던 그가 결국 자신의 계획을 실행에 옮긴 셈이다. 특히 제니퍼 로렌스는 외모 변화에 대한 생각을 솔직하게 밝히며, 엄마가 된 이후에도 자신이 원하는 모습을 가꾸고자 하는 마음을 드러내 눈길을 끌었다.

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가슴 확대 수술뿐 아니라 향후 다른 미용 시술과 수술을 받을 가능성에 대해서도 언급했다. 제니퍼 로렌스는 더 컷과의 인터뷰에서 안면거상술 계획을 묻는 말에 "언젠가는 받을 것"이라고 답했다. 외모 관리에 대한 자신의 생각을 숨기지 않고 솔직하게 밝힌 것이다.

한편 제니퍼 로렌스는 영화 '헝거게임' 시리즈로 스타덤에 오른 뒤 다수의 작품에 출연, 2012년에는 영화 '실버라이닝 플레이북'으로 아카데미 여우주연상을 수상하기도 했다.