오윤아 발달장애子, 7년 만의 기적 성장기…수영팀 입단→국제대회 출전

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[스포츠조선 이지현 기자] '신상출시 편스토랑' 오윤아 아들 민이가 몰라보게 성장한 감동적인 근황이 공개된다.

10월 29일(목) 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 7주년을 맞아 '집으로' 특집으로 진행된다. 이에 편셰프 오윤아가 친정집 '편스토랑'에 오랜만에 돌아온다. 오윤아는 '편스토랑' 초창기에 발달장애가 있는 아들 민이를 혼자 키우는 싱글맘의 일상을 있는 그대로 공개하며 폭발적인 응원과 사랑을 받았다. 오윤아의 달라진 일상은 물론 많은 시청자들의 사랑을 받았던 아들 민이가 몰라보게 성장한 모습이 공개된다고 해 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

이날 공개되는 VCR 속 오윤아는 7시부터 민이의 아침식사를 준비했다. 이어 민이의 모습이 공개됐다. 3년 만에 '편스토랑'에서 공개된 민이의 모습은 놀라움 그 자체였다. 민이가 엄마의 도움 없이 시간에 맞춰 일어나 알아서 세수를 하고, 스스로 단장을 하고, 심지어 의젓하게 아침 식사까지 한 것. 과거 '편스토랑' 출연 당시만 해도 모든 것에 엄마의 도움이 필요했던 '느린 아이' 민이를 기억하는 '편스토랑' 식구들은 눈가가 촉촉해졌다고. 오윤아는 "민이가 벌써 스무 살이 됐다. 그 사이 많이 성장했다"라고 말했다.

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놀라운 것은 또 있었다. 민이가 스무 살이 되고 무려 프로 수영선수로 장애인 수영팀에 입단까지 했다는 것. 오윤아는 "민이가 좋아하는 수영을 열심히 시켰을 뿐인데, 그걸로 취업까지 하다니. 정말 기적 같은 일이다"라고 말했다. 이어 "이게 다 '편스토랑' 덕분이다"라고 덧붙였다. 과연 오윤아가 민이의 취업을 두고 '편스토랑' 덕분이라고 한 이유는 무엇일까.

이날 오윤아는 프로 수영선수 민이의 훈련 현장도 찾았다. 민이는 프로 수영선수로서 스페셜올림픽(지적장애 및 자폐성 장애가 있는 어린이와 성인을 위한 비영리 국제 스포츠 대회) 국내 예선 경기에도 참가하게 됐다고. 오윤아도 깜짝 놀란 프로 수영선수 민이의 본업 모먼트, 몰라보게 성장한 민이와 엄마 오윤아의 감동적인 일상을 확인할 수 있는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 10월 29일 목요일 저녁 8시 30분 방송된다.

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한편 오윤아는 2015년 이혼한 뒤 발달장애가 있는 아들을 홀로 양육해 왔다. 지난 7월에는 비연예인 남성과 혼인신고를 마치고 재혼 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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olzllovely@sportschosun.com