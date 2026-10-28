[공식] 공명, 이병헌과 한솥밥...6년 몸담은 사람엔터 떠나 BH로

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 공명이 6년간 몸담았던 사람엔터테인먼트를 떠나 이병헌, 한효주 등이 소속된 BH엔터테인먼트에서 새 출발한다.

28일 BH엔터테인먼트 측은 공명과 최근 전속계약을 체결했다고 밝혔다.

공명은 2020년 4월부터 약 6년간 함께했던 사람엔터테인먼트와의 동행을 마무리하고 새로운 소속사에서 활동을 이어가게 됐다.

Advertisement

앞서 지난 27일 공명의 BH엔터테인먼트 이적설이 불거졌을 당시 회사 측은 미팅을 진행한 것은 사실이지만 계약이 확정된 것은 아니라며 말을 아꼈다. 그러나 이후 전속계약 체결 사실을 공식적으로 확인하면서 공명의 거취도 정리됐다.

새 소속사 BH엔터테인먼트는 배우 이병헌이 자신의 전담 매니저였던 손석우 대표와 함께 설립한 배우 전문 매니지먼트사다. 현재 이병헌을 비롯해 김고은, 박보영, 한가인, 한지민, 한효주, 박해수, 정호연 등 국내외에서 활동하는 배우들이 소속돼 있다.

Advertisement

특히 공명은 새 소속사에서 한솥밥을 먹게 된 한효주와 연말 안방극장에도 나란히 출격할 예정이다.

Advertisement

두 사람은 오는 12월 11일 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'에서 호흡을 맞춘다. '너의 그라운드'는 한 차례 좌절을 겪은 야구 선수가 변호사 출신 에이전트를 만나 다시 꿈을 향해 나아가는 이야기를 그린 작품이다. 공명은 야구 선수 강해환 역을, 한효주는 에이전트 서희승 역을 맡는다.

Advertisement

2013년 웹드라마 '방과 후 복불복'으로 데뷔한 공명은 영화 '극한직업'을 통해 천만 배우 반열에 올랐다. 이후 영화 '한산: 용의 출현', '시민덕희', '고백의 역사'와 드라마 '멜로가 체질', '홍천기', '내가 죽기 일주일 전', '광장' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.

공명은 그룹 NCT 멤버 도영의 친형으로도 잘 알려져 있다.

Advertisement

군 복무 기간을 포함해 약 6년간 이어온 소속사와의 인연을 마무리한 공명. 배우 전문 매니지먼트사 BH엔터테인먼트에서 어떤 활동을 이어갈지 관심이 모인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com