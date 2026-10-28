[SC현장] "귀신보다 무서운 건 가난"…'꿀알바' 軍이재욱 빈자리 채운 김민하X이희준 밥벌이 호러극(종합)

넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 28일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 김민하, 이희준이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

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[스포츠조선 조지영 기자] 귀신 보다 더 무서운 가난. 세상의 모든 꿀알바를 위한 섬뜩하고 기묘한 이야기가 펼쳐진다.

28일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔 파크 볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'(경민선·이신지 극본, 김다민 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 귀신보다 가난이 더 싫은 혁준(이재욱)의 여동생 변지윤 역의 김민하, 수상한 알바를 알선하는 거미인력의 사장 역의 이희준, 그리고 연출을 맡은 김다민 감독과 기획 총괄에 참여한 한준희 감독이 참석했다. 빚 더미에 쫓겨 꿀알바에 발을 들이게 된 남자 변혁준 역의 이재욱은 군 복무 중인 이유로 불참했다.

'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 꿀알바만을 소개하는 이상한 인력사무소에서 알바를 구하게 된 청년이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 이야기를 다룬 극악의 생계형 밥벌이 호러 시리즈다. 돈과 노동, 인간관계를 둘러싼 사회적 메시지를 공포 호러로 풀어냈다.

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특히 '꿀알바'는 '대세' 이재욱, 김민하와 '명품 배우' 이희준을 비롯해 최현욱, 윤경호, 윤병희, 조현철, 고창석 등 매 회 다양한 특별출연으로 현실과 미스터리 판타지를 오가는 다채로운 캐릭터 플레이를 펼칠 것으로 기대를 모으고 있다. 또한 '살인자ㅇ난감'의 극본을 쓰고, 영화 '막걸리가 알려줄거야'로 주목받은 김다민 감독의 신선한 연출과 넷플릭스 시리즈 'D.P.' '약한영웅' 등을 통해 자신만의 작품 세계를 구축해 온 한준희 감독이 기획 총괄로 참여했다.

넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 28일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 김민하가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

이날 김민하는 "처음 대본을 받았을 때 어디에서도 보지 못한 장르였다. 대본에 지문이 많았는데, 80% 이상 상상에 의존해 캐릭터를 그려야 했다. 눈에 보이지 않는 것을 대면한 것은 처음이라 그 부분이 재미있었다. 나는 그동안 분출한 캐릭터를 보여준 게 없었던 것 같아서 이 작품을 선택했다. 이해가 되면서도 이해를 못 할 것 같은 스토리라인도 매력적이었다"고 밝혔다.

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그는 "내가 맡은 지윤은 행동파에 현실적이다. 단순해 보일 수 있지만 행동력으로 실천하는 부분에서 사랑을 느낄 수 있다. 용감하게 가족을 구해나가는 인물이다. '귀신 보다 가난이 무섭다'라는 대사가 나오는데 그 말에 공감했다. 현실에서 어떻게 잘 살아갈 수 있는지가 내게도 숙제다. 그런 부분이 닮은 것 같다. 본인의 아픔과 트라우마도 잘 이겨내는 어려보이지만 성숙해 보이는 캐릭터다"고 캐릭터에 대한 애정을 전했다.

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넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 28일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 이희준이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

이희준은 "대본을 처음 읽었을 때 너무 신선했다. 먹고 살기 힘들고 알바도 죽을 만큼 힘들다는 소재로 이렇게 마음껏 상상력을 펼칠 수 있다는 점도 좋았다. '살인자ㅇ난감'으로 호흡을 맞춘 김다민 감독에 대한 신뢰도 있었다. CG가 많은 시리즈였는데 촬영 때 환경도 좋아서 너무 좋았다"고 만족감을 드러냈다.

넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 28일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 한준희 기획총괄, 김다민 감독이 인터뷰를 하고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

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김다민 감독은 "'꿀알바'는 악몽 같은 일터가 매 회 바뀐다. 일터마다 새로운 인물이 계속 주인공과 엮인다. 혼돈의 카오스에서 고군분투하는 주인공의 모습에서 카타르시스를 느낄 수 있는 작품이다"고 설명했다.

첫 장편 시리즈 연출을 맡게 된 김다민 감독은 "독립영화를 만들다 시리즈를 만들게 됐는데 회차가 많은 차이가 있더라. 30회차 때 고비가 한 번 왔다. '꿀알바'만 할 수 있었던 경험은 에피소드 마다 다른 접근을 하려고 했다. 모두가 같이 만든 느낌이었다"고 덧붙였다.

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한준희 감독은 "처음 대본을 받았을 때 낯설기도 하면서 매력적이었다. 무섭기도 하지만 웃기고, 경쾌한데 가볍지는 않더라. 항상 '우리만 할 수 있는 이야기가 뭐가 있을까?'를 생각한다. 모두에게 대체불가한 작품이 되길 바라면서 기획에 참여하게 됐다"며 "노동이라는 본질에 대해 더 가깝고 깊게, 그렇다고 해서 진지하거나 진부한 작품은 아니다"고 고백했다.

한국 괴담을 다룬 지점에 대해서도 김다민 감독은 "생소하다는 말을 많이 듣는 작품이다. 한국 괴담과 연관되어 생각되면 더 재미있게 볼 수 있을 것이다. 단순히 괴담으로 끌고 가는 작품은 아니다. 매 회 새로운 소재로 마지막까지 끌고 간다는 지점이 특별한 지점인 것 같다. 지극히 한국적인 요소도 많이 담겼다"고 기대 포인트를 전했다.

시리즈 확장 가능성에 대해서도 "각국의 알바생을 통해 리메이크할 수 있지 않을까 싶다. 다양한 알바가 있는데, 또 사장이 과거 알바도 풀 수 있을 것 같다. 시청자가 많은 사랑을 준다면 다양한 확장 가능성이 있다. 노동에 대한 메시지를 끊임 없이 던지고 싶다"고 여지를 남겼다.

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넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 28일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 군 복무 중인 이재욱이 영상으로 대신 인사를 하고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

무엇보다 함께 자리하지 못한 이재욱은 "'꿀알바' 공개를 앞두고 있어 감회가 새롭다. 국방의 의무를 다하면서 '꿀알바'를 기다리겠다. 곧 건강한 모습으로 다시 찾아뵙겠다"라며 영상으로 못다한 인사를 나눴다.

이재욱과 케미에 대해 김민하는 "이재욱이 나 보다 세 살이 어린데 너무 잘 챙겨줬다. 소금빵도 사주고 대전을 다녀오서 맛있는 빵도 사다주기도 했다. 눈만 마주쳐도 티격태격했다. 오랜만에 부산영화제에서 만났는데, 너무 반갑고 또 장난을 치고 싶더라. 그런 케미가 작품에 녹여져있다. 편하고 재미있게 촬영했다"고 곱씹었다.

넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 28일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 김민하, 김민하, 김다민 감독, 한준희 기획총괄, 이희준이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

거미인력 사장으로서 알바생 변혁준 역의 이재욱과 변지윤 역의 김민하의 알바력을 평가한 이희준은 "사장 입장에서는 어떻게든 집념 있게 이 알바를 완성하는 게 중요한 것 같다. 지윤이가 더 알바를 잘 하는 것 같다. 처음은 혁준이가 일을 시작했지만 일은 지윤에게 더 주고 싶다"고 너스레를 떨었다.

50배 수당의 아르바이트를 제안 받는다는 가정에 김민하는 "조금 의심할 것 같다. 일단 안전한 알바를 선택할 것 같다. 그런데 또 하고 싶은 마음도 있다"며, 이희준은 "새로운 도전을 좋아하는 편이라 나 같으면 50배 알바를 하고 싶을 것 같다"고 웃었다.

'꿀알바'는 이재욱, 고민시, 김민하, 그리고 이희준이 출연했고 '서울괴담'의 경민선·'콘크리트 유토피아'의 이신지 작가가 극본을, '막걸리가 알려줄거야'의 김다민 감독이 연출을 맡았다. 오는 30일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com