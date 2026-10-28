성시경, 설윤 향해 뜬금없는 '남친몰이' 논란...'구시대적 농담' 갑론을박

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 성시경이 걸그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤에게 던진 남자친구 관련 농담이 뜻밖의 논란으로 번졌다. 캠핑을 가서 고기를 먹고 싶다는 평범한 이야기에 갑자기 남자친구를 언급한 것. 당황한 설윤이 두 팔로 커다란 엑스(X) 표시까지 그리며 부인했고 이를 두고 누리꾼들의 반응이 엇갈리고 있다.

최근 유튜브 채널 '성시경'에는 엔믹스가 출연한 웹예능 '성시경의 부를텐데' 영상이 공개됐다.

이날 성시경은 엔믹스 멤버들과 함께 700만원을 마음껏 쓸 수 있다면 무엇을 하고 싶은지 이야기를 나눴다. 멤버들은 김치찌개와 이자카야, 훠궈 전문점 하이디라오 등 각자 먹고 싶은 음식을 언급하며 대화를 이어갔다.

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그때 설윤은 "저는 캠핑 가서 고기 구워 먹고 싶다"고 답했다.

그런데 이 말을 들은 성시경은 느닷없이 "고기 구워줄 남자친구가 있는 거구나?"라고 농담을 건넸다.

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예상하지 못한 질문을 받은 설윤은 즉각 당황한 기색을 보였다. 설윤은 "아니요. 아니요"라며 손사래를 쳤다. 단순히 말로 부인하는 데 그치지 않고 두 팔을 크게 교차해 엑스(X) 표시까지 만들어 보였다.

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이를 지켜보던 엔믹스 리더 해원도 놀라움을 감추지 못했다. 해원은 "우와, 이런 답변 처음 들어봐"라고 반응했고 성시경은 설윤의 모습을 바라보며 "리액션 너무 재밌잖아"라며 웃음을 터뜨렸다.

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현장에서는 웃음으로 마무리된 장면이었으나 영상이 공개된 뒤 온라인에서는 성시경의 발언을 둘러싼 갑론을박이 벌어졌다.

일부 누리꾼들은 캠핑을 가고 싶다는 이야기를 굳이 남자친구의 존재와 연결할 필요가 있었느냐고 지적했다. 이들은 "저기서 남자 얘기가 왜 나오냐", "질문 수준이 너무 별로다", "구시대적 발언" 등의 반응을 보이며 불편한 심경을 드러냈다. 아이돌 멤버에게 연애 여부를 연상시키는 질문을 던진 데다 설윤이 즉각 부인해야 하는 상황이 만들어졌다는 점을 문제삼은 것이다.

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반면 성시경의 발언을 지나치게 확대 해석할 필요는 없다는 반응도 나왔다. 일부 누리꾼들은 "흔한 농담 아니냐", "이게 왜 논란이 되는지 모르겠다"며 가벼운 장난으로 받아들일 수 있는 대화였다는 의견을 내놓기도 했다.

한편 엔믹스는 지난 19일 미니 6집 'Strange Muse'(스트레인지 뮤즈)를 발매하고 활동 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com