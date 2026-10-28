[청룡랭킹] '트롯 신동' 빈예서, 9월 女가수 부문 1위…47.03% 득표율 절정의 인기 과시

출처=빈예서 인스타그램

Advertisement

Advertisement

'트롯 신동' 빈예서가 청룡랭킹 9월 여자 가수 부문 최정상 자리에 올랐다.

지난 9월 마감된 청룡랭킹 여자 가수 부문 투표 결과, 빈예서는 최종 득표율 47.03%를 기록하며 압도적인 표 차이로 1위를 차지했다.

투표 초반부터 뜨거운 팬덤의 화력을 바탕으로 선두 자리를 굳건히 지켜낸 빈예서는 막판까지 거센 추격세를 물리치고 왕좌를 지켜내며 독보적인 인기를 다시 한번 입증했다.

Advertisement

2위는 탄탄한 가창력과 두터운 팬층을 자랑하는 마이진이 차지했다. 마이진은 26.16%의 득표율을 기록하며 마지막까지 치열한 경쟁을 펼쳤으나, 막판 화력을 모은 빈예서의 벽을 넘지 못하고 아쉽게 2위에 머물렀다.

최고의 가수들이 맞붙었던 9월 청룡랭킹 상위권 최종 순위는 1위 빈예서(47.03%), 2위 마이진(26.16%), 3위 진소리(8.08%) 순으로 마무리 됐다.

Advertisement

팬덤의 막강한 화력을 증명한 빈예서가 이 여세를 몰아 하반기 트로피를 차지할 수 있을지 팬들의 관심이 집중된다.

Advertisement

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.