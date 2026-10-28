이만기, 세 쌍둥이 손주에 폭풍성장에 꿀 뚝뚝 "말만 해, 할아버지가 다 들어줄게"

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[스포츠조선 김소희 기자] 씨름선수 출신 방송인 이만기가 세쌍둥이 손주들의 육아에 나서며 다정한 할아버지의 면모를 드러냈다.

28일 유튜브 채널 '만기TV'에는 "세쌍둥이가 벌써 이렇게 컸다고? 할부지 싱글벙글"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 이만기는 훌쩍 자란 세쌍둥이 손주들을 돌보며 바쁜 하루를 보냈다. 아이들을 향한 애정이 가득한 모습부터 능숙한 육아 실력까지, 손주들과 함께하는 일상이 훈훈함을 자아냈다.

이날 이만기는 셋째 손주 소율이가 울음을 터뜨리자 당황하면서도 능숙하게 아이를 달랬다. 그는 "소율이가 장난 아니다. 울음 터지더니 끝이 없다"라며 끝없이 이어지는 울음에 난감한 기색을 보였다. 하지만 아이를 향한 애정은 감추지 못했다.

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이만기는 한참을 달래도 소율이가 울음을 그치지 않자 결국 아내에게 도움을 요청했다. 이후 곧바로 첫째와 둘째 손주를 돌보며 육아에 나섰다. 그는 "아이고 예쁘다. 막내가 왜 이렇게 고함치냐"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

이후 이만기는 첫째와 둘째 손주를 재우기 위해 다정하게 말을 건넸다. 그는 "할아버지랑 자자"라고 부드럽게 속삭이며 아이들을 살뜰히 챙겼다. 특히 손주들이 옹알이를 시작하자 얼굴 가득 함박웃음을 지으며 애정을 드러냈다.

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이만기는 손주들의 작은 반응 하나에도 귀를 기울였다. 그는 "뭐라고 이야기하니. 할아버지한테 이야기하라. 다 들어줄게"라고 말하며 아이들과 눈을 맞췄다. 손주들의 옹알이마저 놓치지 않고 반응하는 모습에서 손주들을 향한 남다른 사랑이 고스란히 전해졌다.

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다음 날에도 이만기의 육아는 계속됐다. 그는 아이들의 기저귀를 능숙하게 갈아주는가 하면, 장난감을 이용해 함께 놀아주며 세심하게 손주들을 돌봤다. 앞서 씨름판에서 강인한 모습으로 활약했던 것과 달리 손주들 앞에서는 한없이 다정하고 부드러운 모습으로 반전 매력을 선보였다.

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특히 세쌍둥이의 울음에 진땀을 빼면서도 아이들의 작은 행동 하나에 웃음을 감추지 못하는 모습이 훈훈함을 더했다. 손주들을 향한 애정과 육아에 진심인 이만기의 일상이 시청자들에게 따뜻한 미소를 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com