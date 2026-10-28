[SC이슈] '가능한 사랑' 전도연, 美고담 어워즈 주연상 노미…오스카 레이스도 청신호

25일 서울 마포 호텔나루 서울 엠갤러리에서 영화 '가능한 사랑' 제작보고회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 전도연. 마포=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 전도연이 영화 '가능한 사랑'(감독 이창동)으로 제38회 고담 어워즈 최우수 주연상 후보에 올랐다.

전도연은 11월 30일 미국 뉴욕 맨해튼에서 개최되는 제38회 고담 어워즈(Gotham Awards) 최우수 주연상(Outstanding Lead Performance) 부문에 노미네이트됐다.

고담 어워즈는 예술성과 완성도, 창의성이 뛰어난 독창적인 작품을 초청해 온 시상식으로, 미국 아카데미 시상식의 시작을 알리는 대표적인 행사 중 하나다.

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전도연은 마허샬라 알리, 줄리안 무어, 질리언 앤더슨, 앤드류 스캇, 이안 맥켈런, 존 말코비치, 존 터투로 등 글로벌 스타들과 함께 최우수 주연상 트로피를 놓고 경합을 벌일 예정이다. '가능한 사랑'은 최우수 주연상 외에도 최우수 국제영화상, 최우수 각본상까지 총 3개 부문에 후보로 올랐다.

아울러 고담 어워즈 후보 지명에 앞서 이미 해외 주요 매체와 평단은 전도연의 제99회 아카데미 시상식 여우주연상 수상 가능성에 주목하기도 했다. 할리우드 리포터는 "전도연은 한국 영화의 한 시대를 정의했다"며 "미옥 역을 전도연이 아닌 다른 배우가 연기하는 것은 상상하기 어렵다"고 극찬했다. LA타임스도 "전도연의 연기는 올해 최고의 연기로 꼽히기에 손색이 없다"고 평했다.

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한편 '가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기로, 이창동 감독이 '버닝'(2018) 이후 8년 만에 선보이는 신작이다. 오는 11월6일 넷플릭스에서 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com