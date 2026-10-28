'가능한 사랑' 전도연, 美고담 어워즈 주연상 후보...줄리안 무어 등과 경쟁

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[스포츠조선 조민정 기자] '칸의 여왕' 전도연이 이번에는 미국 할리우드 시상식 무대에 이름을 올렸다. 줄리안 무어, 마허샬라 알리 등 세계적인 배우들과 나란히 주연상 후보에 오르면서 한국 배우 최초의 아카데미 여우주연상 후보 탄생에 대한 기대감도 커지고 있다.

27일(현지시간) 미국 고담 필름 앤드 미디어 인스티튜트가 발표한 제36회 고담 어워즈 후보 명단에 따르면 전도연은 이창동 감독의 영화 '가능한 사랑'으로 최우수 주연상(Outstanding Lead Performance) 후보에 지명됐다.

경쟁 상대들의 면면도 화려하다.

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전도연은 할리우드 배우 줄리안 무어, 마허샬라 알리, 질리언 앤더슨을 비롯해 이안 맥켈런, 존 말코비치, 앤드류 스콧, 존 터투로 등과 트로피를 놓고 경쟁한다.

고담 어워즈의 주연상은 남녀를 구분하지 않고 수상자를 선정하는 부문이다. 전도연이 세계적인 남녀 배우들과 동일한 부문에 후보로 이름을 올렸다는 점에서 의미가 크다.

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작품 자체의 성과도 주목할 만하다. '가능한 사랑'은 전도연의 주연상뿐 아니라 최우수 국제영화상과 최우수 각본상까지 총 3개 부문에 후보로 올랐다.

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이번 후보 지명은 내년 아카데미 시상식을 앞두고 나온 낭보라는 점에서 관심을 모은다. 고담 어워즈는 미국 독립영화계에서 권위 있는 시상식 중 하나로 본격적인 아카데미 시상식 시즌의 시작을 알리는 행사로 평가된다.

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앞서 미국 연예매체 할리우드 리포터는 전도연의 연기 인생을 집중 조명하며 한국 배우 최초로 아카데미 여우주연상 후보에 오를 가능성이 있다고 보도했다.

동료 배우 이병헌도 전도연의 연기력을 극찬했다. 이병헌은 해당 매체와의 인터뷰에서 한국 영화계에서 전도연은 독보적인 위치에 있는 배우라며 "전 세계가 왜 이제야 그녀를 알아보기 시작했는지 의아할 정도"라는 취지로 찬사를 보냈다.

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전도연은 이미 2007년 이창동 감독의 영화 '밀양'으로 칸국제영화제 여우주연상을 받은 바 있다. 당시 한국 배우 최초로 칸 여우주연상 트로피를 품에 안았던 전도연이 19년 만에 다시 이창동 감독과 손잡고 세계 영화계의 주목을 받고 있는 것이다.

이번 영화에서 전도연은 정리해고를 당한 남편 호석(설경구)과 살아가는 미옥을 연기했다. 미옥은 다큐멘터리 감독 예지(조여정), 그의 남편 상우(조인성)와 얽히면서 자신이 살아온 삶과 내면의 감정을 돌아보게 되는 인물이다. 전도연은 복잡한 감정의 변화를 섬세하게 그려냈다는 평가를 받고 있다.

해외 평단의 반응도 뜨겁다. 미국 영화 평점 사이트 로튼토마토에서는 '가능한 사랑'이 평론가 신선도 100%를 기록 중이다. 할리우드 리포터를 비롯한 현지 매체들도 전도연의 연기를 호평하며 아카데미 시상식에서의 가능성을 거론하고 있다.

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넷플릭스 역시 '가능한 사랑'을 앞세워 오스카 레이스에 힘을 싣고 있다. 할리우드 리포터는 넷플릭스가 작품상과 감독상, 여우주연상 등 다수 부문에서 수상 후보 지명을 목표로 캠페인을 준비하고 있다고 보도했다. 지난 9월 제83회 베니스국제영화제에서 은사자상인 심사위원대상을 수상한 '가능한 사랑'은 한국을 대표하는 아카데미 국제장편영화상 출품작으로도 선정됐다. 베니스영화제 수상에 이어 고담 어워즈 3개 부문 후보 지명까지 미국 시상식 시즌에서 존재감을 드러내고 있다.

제36회 고담 어워즈 시상식은 오는 11월 30일 미국 뉴욕에서 열린다.

한편 '가능한 사랑'은 지난 9월 23일 국내 극장에서 먼저 개봉했고 오는 11월 6일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.

19년 전 칸에서 한국 영화의 새 역사를 썼던 전도연이 이번에는 할리우드에서 또 하나의 기록을 세울 수 있을지 기대감이 모아진다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com