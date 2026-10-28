[청룡랭킹] 장한별, 9월 남자 가수 부문 1위 등극… '올해 2번째' 왕좌 차지

출처=장한별 인스타그램

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가수 장한별이 청룡랭킹 9월 남자 가수 부문에서 정상에 올랐다.

지난 9월 종료 된 청룡랭킹 남자 가수 부문 투표 결과, 장한별은 최종 득표율 35.81%를 기록하며 경쟁자들을 제치고 당당히 1위를 차지했다.

이로써 장한별은 지난 7월 첫 왕좌에 오른 데 이어 불과 두 달 만에 다시 한 번 정상 자리를 탈환하며 통산 두 번째 청룡랭킹 타이틀을 품에 안는 기쁨을 누렸다.

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이번 투표는 막판까지 치열한 선두 다툼이 벌어졌다. 2위를 차지한 손빈아의 추격세가 매서웠으나, 막판 강력한 팬덤의 화력을 집결시킨 장한별이 굳건히 선두 자리를 지켜내며 승기를 잡았다.

9월 청룡랭킹 남자 가수부문 상위권 최종 순위는 1위 장한별(35.81%), 2위 손빈아(13.96%), 3위 박서진(8.77%), 4위 최수호(7.40%), 5위 진해성(6.53%) 순으로 마무리 됐다.

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지난 2011년 남성 밴드 레드애플(Led Apple)의 메인보컬로 가요계에 데뷔한 장한별은 팬들의 뜨거운 관심과 참여 속에 올해 두번째 타이틀을 차지하게 됐다.

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완벽한 보컬 스펙트럼과 무대 장악력으로 최종 3위에 오르며 차세대 대세 스타로 급부상하며 연일 존재감을 드러내고 있는 장한별.

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7월에 이어 9월까지 타이틀을 가져가며 막강한 팬덤 화력을 입증한 장한별이 남은 하반기 투표에서도 이 기세를 이어갈 수 있을지 팬들의 이목이 집중되고 있다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.