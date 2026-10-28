배우 된 스윙스, '청룡 신인남우상 후보'에 보인 반전 태도…"노미만으로 너무 겸손해져"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우로 변신한 스윙스가 청룡영화상 신인남우상 후보에 오른 소감을 전했다.

28일 스윙스는 자신의 SNS에 제47회 청룡영화상 신인남우상 후보에 올랐다는 내용의 기사를 공유하며 "노미 된 것만으로도 너무 겸손해집니다"라는 글을 남겼다.

이어 "상을 탈 거란 기대할 만큼 메타인지가 부족한 건 아니다"라고 덧붙이며 수상 가능성에 대한 기대를 낮추는 동시에 특유의 솔직한 화법으로 웃음을 자아냈다.

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스윙스는 영화 '타짜4'로 제47회 청룡영화상 신인남우상 후보에 이름을 올렸다. 본업인 음악이 아닌 연기 분야에서 국내 대표 영화 시상식의 후보로 거론됐다는 점에서 더욱 눈길을 끈다.

특히 평소 자신감 넘치는 발언과 거침없는 행보로 주목받아 온 스윙스가 이번에는 스스로를 낮추는 겸손한 태도를 보여 이목을 집중시켰다. 수상에 대한 욕심을 드러내기보다는 후보에 오른 사실만으로도 감사하다는 마음을 전한 것이다.

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스윙스는 지난 9월 23일 개봉한 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')를 통해 본격적인 스크린 연기에 도전했다. 극 중 베트남을 거점으로 활동하는 살인청부업자 조중환(윤경호)을 따르는 잔혹한 무법자 '아브라함' 역을 맡았다. 아브라함은 스스로 판단하거나 감정을 드러내지 않은 채 명령만 수행하는 인물로, 멈출 줄 모르는 냉혹함이 특징이다.

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최국희 감독은 스윙스의 연기에 만족감을 드러냈다. 그는 언론시사회에서 스윙스가 현장에서 연기를 잘 해냈다며, 기존 대사에 영어를 섞는 등 캐릭터를 위해 많은 준비를 해왔다고 칭찬했다. 또한 앞으로 더 좋은 배우가 될 것이라는 기대도 전했다.

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당초 스윙스의 출연 분량은 크지 않았지만, 촬영 과정에서 비중이 늘어나기도 했다. 스윙스는 앞서 이상순의 유튜브 콘텐츠에 출연해 "처음에는 좀 작았는데 감독님께서 감사하게도 분량을 늘려주셨다"고 밝힌 바 있다.

한편 스윙스의 후보 소식에 동료 연예인들과 팬들의 축하도 이어졌다. 배우 황동희는 불꽃 이모티콘으로 응원을 보냈고, 래퍼 지미선 역시 "와!"라며 놀라움을 드러냈다. 다른 팬들도 "연기력 좋으시더라고요", "축하해요", "장포수 화이팅!" 등의 댓글을 남기며 스윙스의 새로운 도전을 응원했다.

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olzllovely@sportschosun.com