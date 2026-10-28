'꿀알바' 한준희 감독 "기획 참여..우리만 할 수 있는 이야기 항상 찾았다"

넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 28일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 김민하, 김민하, 김다민 감독, 한준희 기획총괄, 이희준이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

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[스포츠조선 조지영 기자] 한준희 감독이 "항상 우리만 할 수 있는 작품을 찾았다"고 말했다.

28일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔 파크 볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'(경민선·이신지 극본, 김다민 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 귀신보다 가난이 더 싫은 혁준(이재욱)의 여동생 변지윤 역의 김민하, 수상한 알바를 알선하는 거미인력의 사장 역의 이희준, 그리고 연출을 맡은 김다민 감독과 기획 총괄에 참여한 한준희 감독이 참석했다. 빚 더미에 쫓겨 꿀알바에 발을 들이게 된 남자 변혁준 역의 이재욱은 군 복무 중인 이유로 불참했다.

김다민 감독은 "'꿀알바'는 악몽 같은 일터가 매 회 바뀐다. 일터마다 새로운 인물이 계속 주인공과 엮인다. 혼돈의 카오스에서 고군분투하는 주인공의 모습에서 카타르시스를 느낄 수 있는 작품이다"고 설명했다.

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첫 장편 시리즈 연출을 맡게 된 김다민 감독은 "독립영화를 만들다 시리즈를 만들게 됐는데 회차가 많은 차이가 있더라. 30회차 때 고비가 한 번 왔다. '꿀알바'만 할 수 있었던 경험은 에피소드 마다 다른 접근을 하려고 했다. 모두가 같이 만든 느낌이었다"고 덧붙였다.

한준희 감독은 "처음 대본을 받았을 때 낯설기도 하면서 매력적이었다. 무섭기도 하지만 웃기고, 경쾌한데 가볍지는 않더라. 항상 '우리만 할 수 있는 이야기가 뭐가 있을까?'를 생각한다. 모두에게 대체불가한 작품이 되길 바라면서 기획에 참여하게 됐다"고 고백했다.

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'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 꿀알바만을 소개하는 이상한 인력사무소에서 알바를 구하게 된 청년이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 이야기를 다룬 생계형 밥벌이 호러 시리즈다. 이재욱, 고민시, 김민하, 그리고 이희준이 출연했고 '서울괴담'의 경민선·'콘크리트 유토피아'의 이신지 작가가 극본을, '막걸리가 알려줄거야'의 김다민 감독이 연출을 맡았다. 오는 30일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com