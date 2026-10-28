'꿀알바' 김민하 "분출 캐릭터는 처음..이해되면서도 안 되는 스토리 매력적"

넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 28일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 김민하가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김민하가 "분출한 캐릭터 처음으로 도전했다"고 말했다.

28일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔 파크 볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'(경민선·이신지 극본, 김다민 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 귀신보다 가난이 더 싫은 혁준(이재욱)의 여동생 변지윤 역의 김민하, 수상한 알바를 알선하는 거미인력의 사장 역의 이희준, 그리고 연출을 맡은 김다민 감독과 기획 총괄에 참여한 한준희 감독이 참석했다. 빚 더미에 쫓겨 꿀알바에 발을 들이게 된 남자 변혁준 역의 이재욱은 군 복무 중인 이유로 불참했다.

김민하는 "처음 대본을 받았을 때 어디에서도 보지 못한 장르였다. 대본에 지문이 많았는데, 80% 이상 상상에 의존해 캐릭터를 그려야 했다. 눈에 보이지 않는 것을 대면한 것은 처음이라 그 부분이 재미있었다. 나는 그동안 분출한 캐릭터를 보여준 게 없었던 것 같아서 이 작품을 선택했다. 이해가 되면서도 이해를 못 할 것 같은 스토리라인도 매력적이었다"고 밝혔다.

Advertisement

'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 꿀알바만을 소개하는 이상한 인력사무소에서 알바를 구하게 된 청년이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 이야기를 다룬 생계형 밥벌이 호러 시리즈다. 이재욱, 고민시, 김민하, 그리고 이희준이 출연했고 '서울괴담'의 경민선·'콘크리트 유토피아'의 이신지 작가가 극본을, '막걸리가 알려줄거야'의 김다민 감독이 연출을 맡았다. 오는 30일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com