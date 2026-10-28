'데뷔 46년' 이경규, 줄어든 섭외에 위기감 "잘하는 후배 보면 기죽어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이경규가 방송가에서 밀려날 수 있다는 불안감을 솔직하게 고백했다.

지난 25일 방송된 EBS 다큐멘터리 시리즈 '시대목격'에서는 데뷔 46년 차 예능인 이경규가 줄어든 섭외와 세대교체에 대한 솔직한 고민을 털어놨다.

이날 이경규는 "일주일에 두세 번씩은 PD들이 사무실에 오는데 찾는 PD들이 많이 줄었다"며 "옛날에는 많이 찾았는데 요즘 많이 줄었다. 왜 줄었을까를 분석해야 한다"고 말했다.

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이어 "분석을 한 결과 나랑 하면 너무 어려운 것 같다. 내가 너무 많은 걸 요구하니까"라며 "대충해도 되는데 난리 치니까 PD들이 싫어하는 것 같다"고 자평했다.

그러면서도 "난리를 안 칠 수가 없는 게 그렇게 하면 망할 텐데 왜 그걸 하느냐 말이다. 그런데 PD들은 그걸 잡도리라고 생각하는 것 같다. 본인들을 위해서 해주는 것"이라며 씁쓸해했다.

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구독자 56만 명을 보유한 유튜브 채널을 운영 중인 이경규는 콘텐츠 연구에도 게으르지 않았다. 그는 "어떤 게 망했고 흥했는지를 체크한다"며 "뭐가 잘 될지 모르니까"라고 설명했다. 또한 출연하는 방송과 관련된 자료를 직접 찾아 정리하고 공부하며 촬영을 준비했다.

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이경규는 대중에게 잊힐까 봐 걱정된 적은 없느냐는 질문에 "없다면 거짓말이다. 트렌드에 밀려나는 것에 대한 불안감은 있다. 이 시대에서 밀려나는 것과 마찬가지 아니겠냐"고 고백했다.

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이어 "이상한 어른 개그를 자꾸 한다든지 '옛날에는 이게 참 재밌었는데 왜 사람들은 안 재밌어하지? 내가 뭐 잘못됐나'라는 생각도 한다"고 털어놨다.

특히 이경규는 "사실 트렌드보다 더 무서운 게 있다. 새로운 인물이 나오는 거다. 이건 미치는 거다"라며 "대중들은 새로운 사람이 나타나면 새로운 사람에게 가게 돼 있다"고 말했다.

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그러면서 자신감을 지키는 독특한 방법을 공개했다. 이경규는 "그래서 항상 나는 TV를 볼 때 재미없는 걸 많이 본다. 자신감을 갖기 위해서"라며 "'저 사람들은 잘 못 하네. 나는 몇십 년 더 하겠다'라는 자신감이 팍팍 생긴다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

그는 "잘하는 애들을 보면 기죽는다. '사람들이 왜 저렇게 쟤를 좋아하는 거야'라고 생각하면서 기가 죽는다"며 "못하는 애들 걸 봐야 한다. 그러면서 '나는 한 10년 더 하겠다'라고 위로한다"고 말했다.