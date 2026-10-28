최수종♥하희라, 33년간 부부싸움 NO "화 나서 싸운 적 없어"(옥문아)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 최수종·하희라 부부가 결혼 33년 차에도 변함없는 애정과 달달한 금실을 자랑해 감탄을 자아냈다.

28일 KBS 측은 '범접할 수 없는 원조 달달함?? 사랑의 교과서 최수종 & 하희라'라는 제목으로 KBS2 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들' 방송 예고편을 공개했다. 공개된 영상에는 연예계 대표 잉꼬부부로 손꼽히는 최수종과 하희라가 게스트로 출연해 변함없는 애정을 과시하는 모습이 담겼다.

이날 최수종은 아내 하희라와 24시간을 함께 보내고 있다며 남다른 애정을 드러냈다. 그는 "24시간인 만큼 못 보던 모습을 보니 좋다. 또 다른 게 보인다"라고 말해 보는 이들의 감탄을 자아냈다. 오랜 세월 함께해 온 부부임에도 여전히 서로에게서 새로운 모습을 발견하고, 이를 기쁘게 여기는 두 사람의 모습이 훈훈함을 안겼다.

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하희라 역시 남편을 향한 애정을 솔직하게 드러냈다. 그는 만 24세에 결혼식을 올렸던 당시를 떠올리며 언니와 나눴던 대화를 공개했다. 하희라는 "언니가 '너는 우물 안 개구리'라고 했다. 그래서 내가 '난 평생 본 하늘이 다라고 생각한다'고 했다"고 말했다. 최수종과의 결혼을 자신의 세상 전부로 여겼던 당시의 마음을 전한 것. 오랜 시간이 흐른 지금까지도 변함없는 두 사람의 애정이 고스란히 전해지며 출연진들의 부러움을 샀다.

이를 지켜보던 홍진경은 "당뇨 걸릴 것 같다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 김숙 역시 "천상계는 다르다"라고 감탄하며 남다른 애정 표현을 이어가는 최수종·하희라 부부에게 놀라움을 드러냈다. 두 사람의 거침없는 애정 표현에 스튜디오 분위기도 한층 달아올랐다

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특히 최수종은 결혼 33년 차의 내공이 고스란히 담긴 자신만의 사랑법을 공개해 눈길을 끌었다. 그는 아내의 말에 담긴 의미를 누구보다 잘 이해하고 있다며 "아내가 '이거 멋있지 않아?'라고 하는 건 자기가 하고 싶다는 뜻"이라고 밝혔다. 아내가 무심코 건네는 말에서도 원하는 바를 알아차리는 세심함을 드러낸 것. 오랜 시간 함께하며 쌓아 온 부부만의 호흡과 서로를 향한 이해가 엿보이는 대목이다.

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여기에 최수종은 33년 동안 부부싸움도 없었다고 밝혀 또 한 번 놀라움을 안겼다. 부부 사이에 갈등이 생겼을 때 어떻게 화해하느냐는 질문에 그는 "화가 나서 싸워본 적이 없다"라고 답했다. 다툼 이후의 화해법을 묻는 질문에 아예 싸운 적이 없다는 답변으로 응수한 셈이다.

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이에 송은이는 "질문이 잘못됐다"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 출연진들마저 놀라게 한 최수종·하희라 부부의 특별한 결혼 생활과 서로를 향한 깊은 애정이 본 방송에서 어떻게 공개될지 기대를 모은다.

한편 최수종, 하희라 부부가 출연하는 '옥탑방의 문제아들'은 오는 3일 저녁 8시 30분 방송된다.