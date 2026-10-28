고영욱, 톱 여배우와 열애 셀프 파묘 "인기그룹 인기멤버, 난 늘 인기 많았다"

연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 과거 태연과 관련해 불거진 의혹을 해명하는 과정에서 자신의 과거 연애사까지 직접 언급해 눈길을 끌고 있다.

고영욱은 28일 자신의 개인 계정을 통해 "고양이들 간식이나 챙겨 주며 조용히 살려고 하는데 곳곳이 지뢰"라며 장문의 글을 게재했다. 최근 온라인상에서 확산한 과거 예능 관련 이야기에 직접 입장을 밝힌 것이다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 소녀시대 태연이 과거 한 예능 프로그램에서 언급한 일화가 재조명됐다. 당시 태연은 자신에게 아이스크림을 사주겠다는 문자를 보낸 뒤 술에 취한 상태로 무례하게 전화했던 선배에 관해 이야기한 바 있다. 태연이 당시 해당 인물의 실명을 공개하지 않았음에도 온라인상에서는 그 선배가 고영욱이라는 추측이 제기됐다.

Advertisement

이에 고영욱은 태연과 실제로 만났던 당시 상황을 설명하며 의혹을 부인했다. 그는 "거두절미하고 태연이란 후배를 실제로 만나 짧게 대화해 본 건 딱 한 번"이라며 과거 윤종신, 유세윤과 함께 Mnet '비틀즈 코드'에 고정 출연하던 시절을 떠올렸다.

고영욱은 당시 태연의 녹화 참석이 늦어지면서 촬영이 지연됐고, 이 때문에 자신도 다소 짜증이 났었다고 설명했다. 그러나 스튜디오에 들어온 태연이 자신을 알아보고 건넨 한마디에 불편했던 마음이 풀렸다고 주장했다.

Advertisement

그는 "그날 태연이 좀 늦게 와서 녹화가 늦어져 살짝 짜증이 났는데, 스튜디오에 들어오면서 나를 보더니 '선배님 팬이에요'라고 하더라"라며 "그 말에 짜증 났던 마음도 녹았고, 나는 그저 멋쩍게 인사한 게 다"라고 밝혔다.

Advertisement

이어 "아무리 내가 지금 이렇게 됐다고 해도 애꿎은 사람을 도마 위에 올려놓고 멋대로 단정한다"고 불쾌감을 드러냈다.

Advertisement

고영욱은 과거 예능 프로그램에서 여성 후배들이 자신과 관련한 일화를 언급했던 상황에 대해서도 해명했다. 방송에서 공개된 이야기들이 실제 상황과 다르게 받아들여지고 있다는 주장이다.

그는 "사전 인터뷰 때 예능 작가들이 방송 재미를 위해 더 세게 얘기하라고 부추기는 경우가 다반사였다"며 "실제로는 그 후배들과 젠틀하게 좋은 선후배로 지냈다. 방송에서 내 얘기를 했던 후배들이 오히려 먼저 연락해 오기도 했고, 사석에서 분위기 좋게 만나기도 했다"고 설명했다.

Advertisement

또 여성 후배에게 무례하게 연락한 적은 없다고 강조했다. 고영욱은 "여자 후배한테, 그것도 새벽에 양아치처럼 일방적으로 전화해 본 적이 없다. 의외로 숫기도 없어서 대기실에선 쑥스러워하며 점잖게 인사하고, 녹화 때 장난스럽게 트위터 맞팔하자고 한 정도"라고 주장했다. 과거 방송에서 언급된 일화와 자신이 기억하는 실제 상황 사이에 차이가 있다는 취지다.

이 과정에서 고영욱은 과거 자신의 인기를 직접 언급하기도 했다. 그는 1990년대 룰라 활동 당시 높은 인기를 누렸다는 점을 강조하며, 과거 톱 여배우들과 교제했던 경험까지 공개했다.

고영욱은 "과거 얘기를 하고 싶지는 않지만 90년대 룰라는 모두가 알다시피 당대 최고의 인기 그룹이었고 그중 난 인기 있는 멤버였다. 난 그렇게 못나지 않았었다"면서 "재수 없게 들리겠지만 살면서 여자들한테 늘 인기가 많았다. 당시 열애 기사도 여럿 났고, 대한민국 당대 톱 여배우들과도 서로 좋아해서 사귀어 봤다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "내가 뭐가 아쉬워서 태연 후배한테 새벽에 전화해서 그런 짓을"이라고 반문하며 자신을 둘러싼 의혹이 사실이 아니라는 입장을 거듭 강조했다. 태연과의 짧은 만남을 설명하는 과정에서 과거 연예계 활동 당시의 인기와 연애 경험까지 언급한 셈이다.

고영욱은 자신을 특정 인물로 지목한 온라인 게시물에 대해서도 강하게 반발했다. 그는 "무슨 목적으로 옛날 예능 영상을 가져다 태연이 언급한 인물이 나라고 단정 짓고 허위 사실을 버젓이 올리고 모함 하는지. 내가 동네북 같아서 이래도 된다고 생각하고 허위사실을 함부로 올린 거냐"고 따져 물었다. 이어 "맞장구치는 무리들은 어찌나 한심한지. 내 아까운 아침 시간 어쩔 건데. 참 비루하게들 산다. 쯧쯧"이라고 덧붙이며 불쾌한 심경을 감추지 않았다.

한편, 고영욱은 2013년 미성년자를 상대로 한 성범죄 혐의로 징역 2년 6개월을 선고받고 복역했다. 이후 출소한 뒤에도 연예계 복귀를 시도했으나 사실상 활동을 이어가지 못하고 있다. 이후 고영욱은 최근 여러 연예인들을 차례로 저격하며 자신의 계정을 통해 연예계 이슈에 대한 목소리를 내고 있다. 과거에도 유명인들의 행보를 공개적으로 비판하며 논란의 중심에 서기도 했다.