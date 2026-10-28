39세 배우 도전, 되겠어?...스윙스, 모두의 우려 딛고 청룡영화상 후보 '증명'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 래퍼 스윙스가 청룡영화상 신인남우상 후보에 이름을 올리며 뜻밖의 반전을 만들어냈다. 연기를 시작하겠다고 선언했을 당시 주변에서는 "맨 밑에서부터 시작하는 연기 괜찮겠어?"라는 우려가 쏟아졌고 직접 공개한 연기 영상에도 부정적인 반응이 이어졌지만 결국 배우로서 국내 대표 영화 시상식 후보에 오르는 성과를 거두게 됐다.

28일 제47회 청룡영화상 최종 후보 명단이 발표된 가운데 스윙스는 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'로 신인남우상 후보에 지명됐다.

특히 약 20년간 힙합계에서 활동해 온 스윙스가 첫 상업영화 출연작으로 청룡영화상 후보에 올랐다는 점에서 놀라움을 자아내고 있다.

Advertisement

후보 명단에는 래퍼 활동명인 스윙스 대신 본명 문지훈으로 이름을 올렸다.

경쟁 상대도 만만치 않다. 스윙스는 영화 '왕과 사는 남자'에서 단종을 연기하며 천만 배우 반열에 오른 박지훈을 비롯해 '파반느' 문상민, '살목지' 이종원, '충충충' 주민형과 신인남우상 트로피를 놓고 경쟁한다.

Advertisement

예상치 못한 후보 지명에 팬들의 반응도 뜨겁다.

Advertisement

스윙스의 SNS에는 "연기력 좋으시더라고요(아직 영화 관람 X)", "지훈이가 상 받겠네(문지훈인지 박지훈인지 얘기 X)", "뭔가 대단한 것 같아요. 새롭게 도전해서 후보까지 오르는 게" 등의 댓글이 이어졌다. 팬들은 스윙스 특유의 괄호 속 부연 설명을 따라 하며 유쾌하게 축하 인사를 건넸다.

Advertisement

정작 스윙스 본인은 수상에 대한 기대를 낮췄다. 그는 이날 자신의 SNS에 "노미 된 것만으로도 너무 겸손해집니다. (상을 탈거란 기대할만큼 메타인지가 부족한 건 아님)"이라는 글을 게재했다.

그러나 이 같은 결과에 이르기까지 과정이 순탄했던 것만은 아니다.

Advertisement

스윙스는 지난 2월 배우로 새롭게 출발하면서 받았던 주변의 반응을 직접 공개한 바 있다. 그는 당시 SNS를 통해 "들은 노래보다 본 영화가 더 많았는데 용기 제대로 낸 건 39살"이라며 "'맨 밑에서부터 시작하는 연기 괜찮겠어?' 이 얘기 수십 번 들었는데, 아직은 젊잖아"라고 털어놨다. 이어 새로운 시작을 포기하지 않겠다는 의지를 드러내며 뒤늦게 도전한 연기에 대한 애정을 전했다.

실제로 스윙스는 가수로서 쌓아온 경력을 뒤로하고 연기학원에 다니며 기초부터 연기를 배웠다. 배우 활동을 위해 몸에 새긴 타투를 제거하는 모습까지 공개했다.

무엇보다 연기 연습 영상을 공개했다가 악플을 받았던 사연도 있다. 스윙스는 지난 8월 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연해 연기 선생님의 권유로 영화 '달콤한 인생' 속 이병헌의 연기를 따라 한 영상을 SNS에 올렸다고 밝혔다.

Advertisement

하지만 돌아온 반응은 기대와 달랐다. 스윙스는 당시 영상에 대해 "부정적인 반응이 많았다"고 솔직하게 털어놨다.

그런데 바로 그 영상이 배우 인생의 전환점이 됐다. 당시 구교환과 술자리를 갖고 있던 변요한의 눈에 스윙스의 연기 영상이 우연히 들어온 것. 변요한은 "얘 뭐지? 연기를 왜 하지?"라고 생각했지만, 이상하게도 스윙스의 연기가 일주일 동안 머릿속에 남았다고 밝혔다.

이후 '타짜: 벨제붑의 노래' 제작진과 만난 자리에서 특정 배역의 배우를 찾지 못하고 있던 중, 다시 스윙스의 영상이 눈에 띄자 직접 연락을 취했다.

스윙스는 당시를 떠올리며 "연기를 시작하면서 5년 정도는 아무것도 없을 거라고 생각했다"며 자신에게 먼저 손을 내밀어 준 변요한에게 고마움을 전했다. 그렇게 출연한 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에서 스윙스는 베트남을 거점으로 활동하는 살인청부업자 조중환(윤경호)의 수하 아브라함 역을 맡았다.

아브라함은 두려움 없이 명령을 수행하는 잔혹한 무법자다. 스윙스는 강렬한 캐릭터를 표현하기 위해 체중을 감량하고 태닝과 타투 분장까지 감행하며 외적인 변신에도 공을 들였다. 당초 배역의 비중은 크지 않았지만 촬영 과정에서 출연 분량이 늘어나기도 했다.

최국희 감독 역시 스윙스가 현장에서 연기를 잘 해냈고 캐릭터를 위해 많은 준비를 했다고 평가했다.

스윙스는 지난 8월 이상순의 유튜브 콘텐츠에서도 배우로 방향을 넓히게 된 배경을 설명한 바 있다. 그는 "5년 전부터 7년 전부터 음악이 힘들었다"며 오랜 시간 자신의 정체성이었던 음악을 잠시 내려놓는 일이 두려웠다고 고백했다. 그러나 연기를 시작한 뒤에는 여러 사람이 힘을 합쳐 하나의 작품을 만들어가는 과정에서 이전과 다른 즐거움을 느낀다고 밝혔다.

주변의 우려와 연기 영상에 쏟아졌던 부정적인 평가를 지나 배우 문지훈으로 새로운 가능성을 인정받은 스윙스가 박지훈 등 쟁쟁한 신예들과의 경쟁에서 어떤 결과를 얻을지 관심이 쏠리고 있다.

한편 제47회 청룡영화상은 오는 11월 25일 서울 여의도 KBS홀에서 개최되며 KBS2를 통해 생중계된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com