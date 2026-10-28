‘한기주♥’ MBC 김수지 아나, 첫돌 맞은 딸 공개…고운 한복 속 ‘아빠 판박이’

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[스포츠조선 조민정 기자] MBC 김수지 아나운서가 남편이자 가수인 한기주, 딸 한정원 양과 함께한 가족사진을 공개해 눈길을 끌었다. 지난해 10월 첫딸을 품에 안은 데 이어 어느덧 첫돌까지 맞은 세 가족의 단란한 모습이 관심을 모으고 있다.

최근 한 돌잔치 스냅 업체의 SNS에는 김수지 아나운서 가족이 함께 촬영한 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속 김수지는 남편 한기주, 딸 정원 양과 함께 화사하게 꾸며진 전통 상차림 앞에 서서 기념사진을 남기고 있다.

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김수지는 은은한 분홍빛 한복에 머리를 단정하게 묶은 모습이다. 옆에 선 남편 한기주 역시 연한 베이지색 한복을 차려입고 환하게 미소 짓고 있다.

무엇보다 두 사람 사이 딸의 모습이 시선을 사로잡는다. 분홍색 치마와 고운 색감의 저고리를 입고 앙증맞은 전통 모자까지 착용했다. 동그란 볼과 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데 아기 특유의 호기심 어린 표정이 미소를 자아낸다. 나란히 딸의 곁을 지키며 카메라를 바라보는 모습에서는 세 가족의 다정한 분위기가 고스란히 전해진다.

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김수지와 한기주의 인연도 다시 눈길을 끈다.

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두 사람은 지난 2020년 방송된 MBC 예능 프로그램 '오! 나의 파트,너'를 통해 처음 만났다. 당시 코로나19로 일반 방청객을 초대하기 어려워지자 MBC 아나운서들이 녹화에 참여했고 그 자리에서 김수지는 출연자로 등장한 한기주와 인연을 맺었다. 김수지는 이후 결혼을 발표하며 지인의 말을 빌려 "첫눈에 반하는 순간이 TV로 방영돼 버렸다"고 밝혀 화제를 모으기도 했다.

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방송에서 시작된 인연은 실제 연애로 이어졌고 두 사람은 2022년 1월 8일 결혼식을 올리며 부부가 됐다.

이후 김수지는 지난해 6월 MBC '전지적 참견 시점'을 통해 결혼 3년 만에 임신한 사실을 처음 공개했다. 당시 임신 5개월 차였던 그는 출산 예정일이 10월 중순이라고 밝히며 태명을 '빅희'라고 지었다고 전했다. 큰 기쁨이라는 뜻을 담은 이름으로 장원영의 유행어 '럭키비키'에서 아이디어를 얻었다고 설명했다.

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특히 김수지는 임신 중에도 '뉴스데스크' 앵커 자리를 지켜 화제를 모았다. 김 아나운서는 출산을 불과 닷새 앞둔 지난해 10월 10일까지 생방송 뉴스를 진행했다. 마지막 방송에서는 "시청자 여러분의 따뜻한 시선 덕분에 출산을 다섯 밤 남긴 오늘까지 용기 내 뉴스를 진행할 수 있었다"며 감사 인사를 전했다.

김수지는 같은 달 15일 건강한 딸을 출산했다. 이후 약 4개월간의 출산휴가를 마치고 올해 2월 23일 '뉴스데스크' 앵커로 복귀했다. 당시 그는 "전과 같은 마음으로 시청자 여러분과 함께하겠다"며 소감을 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com