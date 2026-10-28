'학폭 부인' 고민시, '꿀알바' 제발회마저 끝내 불참…"촬영 일정 때문"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고민시가 학교폭력 의혹을 전면 부인한 가운데, 부산국제영화제에 이어 주연작인 '꿀알바' 제작발표회에도 불참하며 또다시 공식석상에 모습을 드러내지 않았다.

28일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 넷플릭스 새 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 김다민 감독과 한준희 기획총괄을 비롯해 배우 김민하, 이희준이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.

그러나 주연 배우 고민시의 모습은 찾아볼 수 없었다. 또 다른 주연 이재욱 역시 군 복무로 인해 행사에 참석하지 못했다.

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고민시의 불참 사유는 촬영 일정이다. 앞서 지난 22일 소속사 미스틱액터스 측은 "고민시는 현재 촬영 중인 작품이 있어 일정 문제로 참석하지 못하게 됐다"고 밝혔다. 넷플릭스 측 역시 같은 이유로 제작발표회 참석이 어렵다는 입장을 전했다.

눈길을 끄는 것은 고민시의 공식 행사 불참이 이번이 처음이 아니라는 점이다. 앞서 '꿀알바'는 제31회 부산국제영화제 '온 스크린' 섹션에 공식 초청됐지만, 고민시는 작품 관련 공식 일정에 참석하지 않았다. 당시 행사에는 김민하와 이희준, 윤경호, 김다민 감독 등이 참석해 자리를 빛냈다.

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특히 군 복무 중인 이재욱도 휴가를 내고 부산을 찾아 객석에서 행사에 함께했지만, 고민시는 끝내 모습을 드러내지 않았다.

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이처럼 고민시가 자신의 주연작을 알리는 주요 공식 행사에 연이어 불참하면서 지난해 불거진 학교폭력 의혹도 다시 주목받고 있다. 일각에서는 의혹 이후 취재진과 대중 앞에 서는 데 부담을 느끼는 것 아니냐는 추측도 나오고 있다.

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고민시는 지난해 5월 온라인 커뮤니티에 올라온 폭로글로 학교폭력 가해 의혹에 휩싸였다. 당시 중학교 동창이라고 주장한 작성자는 고민시가 학창 시절 동급생들을 상대로 폭언과 협박, 금품 갈취 등을 저질렀다고 주장했다. 장애 학생을 조롱했다는 주장까지 제기되면서 논란이 확산됐다.

이에 소속사는 해당 의혹을 "명백한 허위사실"이라며 강하게 반박하고 법적 대응에 나섰다. 고민시 역시 지난해 8월 자신의 SNS를 통해 장문의 입장문을 발표하며 직접 의혹을 부인했다. 당시 고민시는 "단언컨대 저는 학교 폭력을 한 사실이 절대적으로 없다"고 강조했다. 이어 학창 시절 철없이 행동했던 점은 인정하고 후회한다면서도 "저의 과거가 불완전했다는 이유로 누명까지 떠안아야 할 이유는 결코 없다"고 억울함을 호소했다.

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또 학교폭력 가해자가 아니라는 사실을 뒷받침할 자료를 수사기관에 제출했다며 "시간이 오래 걸리게 되더라도 진실을 밝혀낼 때까지 멈출 일은 절대 없을 것"이라고 밝혔다.

이후 고민시는 영화 '세계의 주인'을 통해 스크린에 복귀했으며, 영화 '모럴 패밀리'와 '살기 좋은 집' 등 차기작 소식도 전해졌다. 작품 활동은 이어가고 있지만 학교폭력 의혹 이후 주요 공식 행사에서는 잇따라 모습을 드러내지 않고 있는 상황이다.

한편 오는 30일 공개되는 '꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 고액 아르바이트만 소개하는 수상한 인력사무소를 배경으로, 청년 혁준(이재욱)이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 벌어지는 생계형 호러 시리즈다.

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olzllovely@sportschosun.com