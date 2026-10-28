"이상우 또 반하겠네"…'46세' 김소연, 결혼 9년 차에 다시 입은 웨딩드레스

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김소연이 46세라는 나이가 믿기지 않는 동안 미모와 눈부신 웨딩드레스 자태를 뽐냈다.

김소연은 28일 자신의 SNS에 "#연애의재발견"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김소연은 단정하게 묶은 헤어스타일에 네이비색 유니폼을 입고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 또렷한 이목구비와 잡티 없이 매끈한 피부, 세월을 비껴간 듯한 동안 미모가 시선을 사로잡는다.

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이어 공개된 사진에서는 순백의 웨딩드레스를 입고 우아한 신부로 변신했다. 화려한 꽃무늬 장식이 돋보이는 오프숄더 드레스에 티아라와 베일을 착용한 김소연은 단아하면서도 고혹적인 분위기를 자아냈다.

특히 1980년생으로 올해 46세인 김소연은 실제 나이를 가늠하기 어려울 만큼 변함없는 미모를 자랑했다. 결혼 9년 차에도 여전히 새 신부 같은 청초한 비주얼이 눈길을 끈다.

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김소연이 공개한 사진은 출연을 앞둔 JTBC 새 드라마 '연애의 재발견'과 관련된 근황으로 보인다.

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'연애의 재발견'은 이혼한 부부가 한집을 공유하게 된 데 이어 같은 직장에서 근무하면서 서로를 다시 발견하는 과정을 그린 생활밀착형 오피스 휴먼 멜로다. 극 중 김소연은 제라비 호텔 VIP 클럽라운지 프런트 계약직 '장하경' 역을 맡았다.

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한편 김소연은 지난 2017년 배우 이상우와 결혼했다. 두 사람은 MBC 드라마 '가화만사성'에서 인연을 맺어 실제 부부로 발전했다. 김소연이 주연을 맡은 '연애의 재발견'은 올해 하반기 방송 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com