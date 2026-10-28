"전남편, 잘 살았으면"...서인영, '첫 결혼식' 아픔 고백하며 쿨한 메시지

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 서인영이 이혼의 아픔을 딛고 현재의 행복을 찾은 근황을 전했다.

지난 27일 유튜브 채널 ''TEO 테오'의 웹 예능 '살롱드립'에는 서인영이 출연해 첫 결혼과 이혼, 재혼을 준비 중인 근황에 대해 솔직하게 털어놨다.

이날 서인영은 첫 결혼식을 떠올리며 "제 결혼식장에서 제가 이혼할 걸 모든 사람이 알았다더라"며 "신랑 측에서 하객이 다섯 명밖에 안 왔다"고 밝혔다.

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이어 "이건 처음 얘기하는 거다"라고 덧붙이며 그동안 공개하지 않았던 결혼식 뒷이야기를 전했다. 첫 결혼 당시 겪었던 상황을 담담하게 털어놓은 서인영의 고백에 관심이 쏠렸다.

전남편을 향한 생각도 밝혔다. 서인영은 "저는 근데 잘 살았으면 좋겠다"며 "각자 인생에서 서로 잘 살면 되는 거니까"라고 말했다. 이어 "저는 지금이 너무 행복하다"고 덧붙이며 과거의 아픔을 뒤로하고 현재의 삶에 만족하고 있음을 드러냈다.

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재혼을 준비 중인 근황도 공개했다. 서인영은 "나 이제 재혼 준비하고 있잖아"라며 새로운 출발을 앞둔 상황을 직접 언급했다.

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최근 바쁘게 활동하는 자신을 바라보는 예비 신랑의 반응에 대해서는 "너무 행복하다더라. 일하는 여자를 좋아한다"고 전해 웃음을 안겼다. 그러면서 "제가 잘되고 에너지를 받고 이런 게 너무 좋은가 보다"라고 덧붙이며 예비 신랑을 향한 애정을 드러냈다.

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한편 서인영은 2023년 2월 사업가와 결혼했으나 이듬해 11월 이혼했다. 이후 6살 연상의 최지훈 엔피(NP) 대표와 인연을 맺었으며, 올 하반기 재혼을 준비 중인 것으로 알려졌다.