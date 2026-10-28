솔비, ♥이규한에 상처받고 연락 끊었는데.."자존심 상했지만 사과에 마음 열려"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 솔비가 '오만추'에서 최종 선택을 하지 않은 이규한에게 자존심이 상하고 마음의 상처까지 받아 한동안 연락하지 않았다고 털어놨다.

28일 공개된 팟캐스트 '송은이 김숙의 비밀보장'에서는 KBS Joy·KBS2 '오래된 만남 추구'(이하 '오만추')를 통해 만난 이규한과 결혼을 발표해 화제를 모은 솔비와의 전화 연결이 진행됐다.

이날 김숙은 솔비에게 "혼자 살고자 하는 성향이 강하지 않았냐. '나 결혼할 거야' 이건 아니지 않았냐"고 물었다. 이에 솔비는 "그렇긴 한데 아이를 낳고 싶어서 결혼 생각은 항상 있었다"고 답했다.

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이어 "무엇보다도 내가 하는 일을 존중해 주고 응원해 주는 완전 나의 편을 만나니까 결혼하고 싶었다"며 이규한과 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.

'오만추'에서 이규한이 최종 선택을 보류하자 솔비가 그를 향해 "못났다"고 말했던 이유도 공개됐다. 솔비는 "'분명히 나한테 마음이 있는 거 같은데 왜 선택을 안 하지?라는 의미였다. 그래서 '못났다'고 했던 거다"라고 설명했다.

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그러면서 "사실 오빠랑 연락을 많이 안 했다. 나도 자존심 상했고, 마음에 상처를 입었다"며 "연락을 안 했는데 오빠가 사과를 계절별로 계속 보내줬고, 그거에 대해 설명해주면서 오빠랑 대화를 하게 됐다"고 말했다.

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솔비는 "오빠한테 '사과 농장 같은 걸 하냐'고 물었는데 오빠가 최종 선택을 못 해서 사과하는 마음으로 계속 보낸 거라고 하더라"며 "나는 일단 누군가가 주는 사과에 대한 건 받으려는 마음이어서 우선 사과를 맛있게 먹었다. 그래서 일단 마음이 좀 열렸다"고 전했다.

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두 사람이 가까워지는 데에는 이규한의 진정성 있는 노력도 한몫했다고. 솔비는 "그다음부터 대화하기 시작했고, 오빠랑 친해질 때쯤 오빠가 내가 하는 그림 클래스에 직접 수강료를 내고 신청해서 왔다. 그때 감동을 많이 받았다"고 밝혔다.

한편 솔비와 이규한은 내년 4월 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난해 '오만추'를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 15일 결혼 소식을 공식 발표했다.