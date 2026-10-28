"별거 5년 만에 합가하더니"…홍혜걸♥여에스더, 환갑 맞아 로맨틱 해외 여행

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[스포츠조선 조민정 기자] 난치성 우울증으로 28차례 전기경련치료까지 받았던 의사 겸 사업가 여에스더가 남편 홍혜걸과 함께 2주간 해외여행에 나섰다. 홍혜걸은 아내의 건강이 좋아졌다며 "오랜만에 소풍 나가듯 설렌다"는 반가운 근황을 전했다.

홍혜걸은 28일 자신의 SNS에 "환갑기념 출국합니다"라는 글과 함께 공항에서 촬영한 사진을 공개했다.

그는 "2주 동안 튀르키예 이스탄불과 케냐 마사이마라 여행합니다"라며 여행 일정을 소개했다.

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눈길을 끈 것은 아내 여에스더의 건강 상태였다.

홍혜걸은 "집사람도 건강이 좋아져서인지 오랜만에 소풍 나가듯 설렌다고 합니다"라며 아내의 달라진 모습을 전했다. 이어 "매니저 두 명과 김싱아 PD 동행합니다. 저희들 여행은 페북과 유튜브 채널 에스더TV 통해 영상으로 올려드릴게요. 비온뒤 홍쇼 라이브도 진행합니다. 다들 행복하세요!"라고 덧붙였다.

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공개된 사진에는 출국을 앞둔 홍혜걸과 여에스더 부부가 일행들과 함께 공항에서 기념사진을 촬영한 모습이 담겼다.

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여에스더는 선글라스에 카키빛 롱 원피스를 입고 카메라를 향해 손을 흔들고 있다. 옆에 선 홍혜걸은 빨간색과 노란색, 파란색이 조합된 화려한 상의에 흰색 바지를 착용한 채 환하게 웃고 있다.

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무엇보다 이번 여행이 관심을 모으는 이유는 여에스더가 오랜 시간 우울증으로 힘든 시간을 보냈기 때문이다. 여에스더는 과거 방송을 통해 10년 넘게 우울증 치료를 받았지만 증상이 쉽게 호전되지 않았다고 고백했다. 대학병원에 입원해 전신마취를 동반한 전기경련치료를 28차례나 받았다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

지난 9월 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해서는 "작년 10월부터 나쁜 생각이 없어졌다"며 치료 후 달라진 상태를 전하기도 했다. 당시 홍혜걸은 여에스더를 위한 특별한 여행을 준비하고 있다고 밝혔다.

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환갑을 기념해 아프리카 여행을 계획했다는 홍혜걸은 아내가 여행을 취소하지 않도록 일부러 환불이 불가능한 숙소를 예약했다고 털어놔 눈길을 끌었다. 우울증으로 침대에 누워 지내는 시간이 많았던 아내와 함께 여행을 떠나고 싶었던 남편의 마음이 담긴 계획이었다.

두 사람은 앞서 5년간 이어졌던 간헐적인 별거 생활을 마무리하고 다시 함께 살고 있다는 소식도 전한 바 있다.

홍혜걸은 지난 6월 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에서 아내의 우울증이 생각보다 심각했다며 2025년 8월부터 별거를 끝내고 한집에서 생활하고 있다고 밝히기도 했다.

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한편 이들 부부는 유튜브 채널을 통해 일상과 건강 정보 등을 공유하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com