정부, '대한민국 게임박물관' 운영기관·조성 후보지 공개 모집

Advertisement

Advertisement

정부가 한국 게임의 역사와 문화적 가치를 보존하기 위한 국가 차원의 게임박물관 조성에 나선다. 운영기관과 부지를 함께 공모해 게임 유산을 체계적으로 수집·보존하고 전시와 교육, 체험을 아우르는 공간을 마련한다는 계획이다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(콘진원)은 28일부터 2027년 1월 18일까지 '대한민국 게임박물관(가칭)'의 운영사업자와 조성 후보지(토지·건축물 포함)를 공개 모집한다고 밝혔다.

게임박물관은 한국 게임의 발전 과정을 보여주는 유물과 자료를 조사·수집하고 보존하는 공간으로 조성된다. 전시와 교육, 체험 프로그램을 통해 게임을 단순한 오락이나 산업을 넘어 한국 사회가 함께 기록하고 공유해야 할 문화유산으로 다룬다는 취지다. 한국 게임의 창작 역량과 산업적 성과를 국내외에 알리는 거점 역할도 맡게 된다.

Advertisement

이번 공모는 박물관 운영기관과 조성 후보지를 함께 발굴하는 방식으로 진행된다. 공공사업을 수행할 관리 능력과 책임성, 박물관 조성·운영 역량을 갖춘 비영리법인과 지방자치단체, 지방자치단체 출자·출연기관 등이 신청할 수 있다. 후보지를 직접 보유하거나 토지·건축물 권리자와 협력해 참여할 수 있으며, 여러 기관이 역할을 나눠 공동으로 신청하는 것도 가능하다.

Advertisement

후보지는 전시와 교육, 자료 보관 등 박물관 기능을 수용할 수 있는 연면적 1652㎡ 이상의 공간이어야 한다. 토지와 건축물은 20년 이상 장기 무상사용이 가능해야 한다.

콘진원은 박물관·건축·게임산업 분야 전문가로 평가위원회를 구성해 서면·발표 평가와 현장 평가를 진행할 예정이다. 최고 득점기관이 협약 요건을 충족하면 최종 선정자로 확정되며, 선정 기관은 기본계획 연구와 유물·자료 조사, 박물관 조성 관련 과업을 수행하게 된다.

Advertisement

Advertisement

구체적인 박물관 규모와 운영체계는 기본계획 연구와 관계기관 협의를 거쳐 확정할 방침이다. 콘진원은 공모에 앞서 오는 11월 12일 사업설명회도 개최한다. 사전 신청은 11월 9일까지 가능하며, 자세한 내용은 콘진원 사업관리시스템에서 확인할 수 있다.

김윤지 콘진원장은 "게임은 여러 세대의 기억이자 우리 문화의 일부"라며 역사를 체계적으로 기록하고 국민과 공유할 수 있도록 역량 있는 기관과 지역의 참여를 당부했다.

게임박물관 조성은 국내 게임산업의 성장사를 공공의 문화유산으로 남기는 작업이라는 점에서 의미가 크다. 유명 게임의 전시를 넘어 초기 PC·온라인게임부터 모바일게임, e스포츠에 이르기까지 시대별 자료를 얼마나 확보하고, 빠르게 변화하는 디지털 콘텐츠를 어떤 방식으로 보존할지가 중요한 과제가 될 전망이다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com