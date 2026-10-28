"애 봐주는 사람 많다" 헤이지니, 직원에 자녀 맡기고 음주...과거 구설 재조명

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[스포츠조선 김수현기자] 키즈 크리에이터 헤이지니가 전 직원들의 노동 환경 관련 폭로에 휩싸인 가운데, 직원들에게 자녀 돌봄을 맡기고 맥주를 마시는 모습이 담긴 과거 영상이 재조명되고 있다.

지난 24일 유튜브 채널 '혜진쓰'에는 헤이지니가 직원들과 함께 피크닉을 즐기는 영상이 공개됐다.

영상에서 헤이지니는 "오늘 저희 직원들이 피크닉을 하는데 승유랑 체우가 필수 참석이라 그래서 데려갈 거다"라며 자녀들과 함께 외출에 나섰다.

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공원에 도착한 뒤 헤이지니는 직원들에게 자연스럽게 아이들의 돌봄을 맡겼다. 영상에는 돗자리를 설치하는 직원들과 두 아이를 각각 전담해 돌보는 직원들의 모습이 담겼다.

헤이지니는 영상 자막을 통해 "웃긴 게 저희는 다 같이 모이면 알아서 역할이 나뉜다"며 "1. 돗자리 설치 담당 3명, 2. 박승유 전담 마크 2명, 3. 박채유 전담 마크 1명. 각자의 자리에서 최선을 다하는 모습 보기 좋다. 나는 멀리서 관전하기"라고 적었다.

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직원들은 피크닉을 즐기는 동시에 아이들을 쫓아다니며 돌봤고, 음식 픽업 등 다른 일들도 맡았다. 이후 일행은 헤이지니의 집으로 자리를 옮겼다.

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육아가 3시간째 이어지자 한 직원은 힘들다는 반응을 보였다. 이에 헤이지니는 "드디어 다들 내 말에 공감하기 시작함"이라는 자막을 달았다. 이어 아이들을 직원들에게 맡긴 채 "애 봐주는 사람이 많으니 좋군. 일단 저는 마실게요. 여러분"이라는 자막과 함께 맥주를 마시는 모습을 공개했다.

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이 영상은 최근 전 직원들이 제기한 노동 환경 관련 의혹과 맞물리며 다시 주목받고 있다. 다만 영상 속 상황만으로 직원들의 돌봄이 강제됐는지, 노동 관련 폭로 내용과 직접적인 연관이 있는지는 확인되지 않았다.

앞서 온라인 커뮤니티 보배드림에는 헤이지니의 오랜 친구이자 과거 회사에서 근무했다고 밝힌 A씨의 폭로 글이 올라왔다. A씨는 2016년 12월 연봉 2000만 원에 계약한 뒤 하루 최대 16시간씩 일했다고 주장했다. 한 달에 5차례 이상 주말 근무를 했고 명절에도 쉬지 못했다고 밝혔다. 결국 2018년 10월 사직서를 제출하고 회사를 떠났다고 전했다.

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지난 27일에는 또 다른 전 직원 B씨의 추가 폭로 글도 공개됐다. B씨는 4대 사회보험 가입자 가입내역 확인서를 첨부하며 "A씨가 이전에 작성한 폭로를 보고 고민 끝에 용기를 냈다"고 밝혔다. B씨는 회사의 주말·휴일 근무 문제와 포괄임금제를 이용한 과도한 야근 등을 주장했다. A씨 역시 앞선 글에서 공황장애를 호소한 전 직원의 사례를 입사 당시부터 알고 있었다고 주장한 바 있다.

논란이 확산하자 헤이지니가 운영하는 키즈웍스 측은 지난 27일 공식 입장을 내놨다. 회사 측은 "과거 근무했던 동료의 아픔에 대해, 회사는 그 고통을 무겁게 받아들이고 있다"며 과거 상황에 대해 서로 다른 기억과 인식이 존재할 수 있다는 점을 이해한다고 밝혔다.

다만 온라인에서 확산하는 일부 주장은 회사가 확인한 사실관계와 차이가 있다며, 확인되지 않은 정보와 추측으로 회사와 크리에이터의 명예가 훼손되지 않도록 해달라고 요청했다.

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전 직원과 대화할 의사도 밝혔다. 회사 측은 당사자가 원한다면 직접 또는 대리인을 통해 편한 방식으로 이야기를 듣고, 회사가 해야 할 일이 있다면 적극적으로 논의하겠다고 전했다. 대화 여부와 방식은 전적으로 당사자의 의사를 존중하겠다고 강조했다.