컴투스 '제우스: 오만의 신', 60명 협동 콘텐츠 '성물 방어전' 추가

Advertisement

Advertisement

컴투스가 MMORPG '제우스: 오만의 신'에 최대 60명의 길드원이 함께 공략하는 신규 협동 콘텐츠를 추가했다. 대규모 전투에서 성물을 지키면서 몬스터를 막아내야 하는 방식으로, 길드 단위의 역할 분담과 전략적 플레이를 강조했다.

컴투스는 에이버튼이 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 '제우스: 오만의 신'에 신규 길드 콘텐츠 '성물 방어전'을 업데이트 했다고 밝혔다.

성물 방어전은 몰려오는 몬스터로부터 전장에 배치된 성물을 지키고 최종 보스를 처치하는 PvE 콘텐츠다. 최대 60명의 길드원이 참여할 수 있으며, 전투는 다섯 차례의 일반 몬스터 웨이브와 마지막 보스 웨이브까지 총 6단계로 진행된다.

Advertisement

전장에는 성물 3개가 배치된다. 단계가 높아질수록 다양한 몬스터가 등장하며, 일부 몬스터는 캐릭터를 공격하는 대신 성물을 직접 노린다. 따라서 길드원들은 몬스터의 특성에 따라 수비와 공격 역할을 나누고, 어떤 적부터 처리할지 판단해야 한다.

Advertisement

성물 3개가 모두 파괴되면 전투가 종료되며, 진행한 단계에 따라 보상을 받을 수 있다. 최종 보스까지 처치하면 추가 보상이 주어진다. 공략에 실패하더라도 재도전할 수 있어 전투 결과를 바탕으로 전략을 보완하고 더 높은 단계에 도전할 수 있다. 콘텐츠는 매주 월요일 오전 5시부터 화요일 자정까지 열린다. 길드원들이 함께 참여할 수 있도록 징집 기능도 지원한다.

업데이트를 기념한 이벤트도 진행한다. 길드 기부와 길드 항아리 몬스터 처치, 성물 방어전 참여, 길드 레이드 보스 처치 등의 미션을 완료하면 길드 코인과 컬렉션 장비 상자 등을 획득할 수 있다.

Advertisement

Advertisement

'제우스: 오만의 신'은 그리스 신화를 재해석한 세계관과 8개 클래스를 기반으로 성장 및 경쟁 콘텐츠를 제공하는 MMORPG다. 이번 업데이트는 개인 캐릭터의 성장과 경쟁을 넘어 다수의 길드원이 하나의 목표를 위해 협력하는 콘텐츠를 강화했다는 점에서 의미가 있다. 특히 성물 방어와 몬스터 공략을 동시에 수행해야 하는 만큼, 길드 내 역할 분담과 협동이 실제 공략 성과에 얼마나 영향을 미칠지가 관건이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com