솔비, ♥이규한 프러포즈에 미지근한 반응 "기회 많으니까 크리스마스 기대"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 솔비가 예비 신랑 이규한의 프러포즈에 미지근한 반응을 보인 뒤 크리스마스에 또 다른 이벤트를 기대해 웃음을 안겼다.

비보티비는 28일 "송은이 시집보내려고 비보가 직접 제작했던 연애 프로그램 '오만추'에서 송은이 말고 진짜 커플 탄생?! '오만추'에서 만나 결혼까지 골인한 솔비♥규한의 깜짝 결혼 발표에 비보로 쏟아진 제보와 축하 인사들. 축하 인사를 전하려고 송은이&김숙이 솔비에게 직접 전화했는데…어쩌다 보니 신혼여행까지 보내줘야 할 판이라고요?!"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

솔비는 결혼 발표 후 쏟아지는 방송 섭외에 대해 "정말 많이 불러주셔서 감사하다"고 밝혔다. 이어 "무엇보다 다른 프로그램보다 처음으로 '오만추' 작가님한테 전화드렸다"며 "우리가 만난 '오만추' 프로그램을 이어서 스핀오프로 가면 좋겠다고 먼저 말씀드렸다"며 남다른 의리를 드러냈다.

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이날 솔비는 '오만추' 첫 촬영 당시 제작진이 출연자 가운데 결혼하는 커플이 탄생하면 신혼여행을 보내주겠다고 약속했던 일을 언급했다. 그러면서 "아무도 예상하지 못했지만 첫 만남 때 '만약 여기서 결혼하게 되면 신혼여행을 보내주겠다'고 한 게 방송에 나왔다. 그래서 우리가 그때 해외로 가자고 했었다"고 강조했다.

당황한 송은이가 "어떻게 그렇게 기억력이 좋으냐"고 하자 솔비는 "그래서 오빠에게 '우리 신혼여행은 걱정하지 마. 은이 언니가 있다'고 했다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.

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솔비는 희망하는 신혼여행지로 이탈리아 시칠리아를 꼽았다. 그는 "아무래도 내가 로마공주였기 때문에 이탈리아 남부 시칠리아에 가고 싶다"고 밝혔다. 이에 송은이와 김숙은 부담스러운 듯 "홍콩이나 가까운 곳으로 갔으면 좋겠다", "일본 대마도도 좋다고 하더라"고 설득했다. 하지만 솔비는 "시칠리아에 갔다가 이탈리아 남부를 돌고 그리스에 가도 좋을 것 같다"고 구체적인 계획까지 공개했다.

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송은이가 유럽 정세를 이유로 만류했지만, 솔비는 "이탈리아는 4~5월 날씨가 정말 좋더라. 내가 다 조사했다"고 단호하게 답해 웃음을 더했다.

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프러포즈에 대한 이야기도 나왔다. 솔비가 다소 미지근한 반응을 보이자 송은이와 김숙은 "마음에 안 차는 것이냐", "방송을 끼고 한 번 더 하자", "솔직하다. 티가 난다"며 웃음을 터뜨렸다.

이에 솔비는 "감동 받았다. 행복했다"며 수습했다. 그러면서도 "어쨌든 앞으로 기회는 많으니까 크리스마스 기대하고 있다"고 말해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

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솔비는 향후 '오만추' 출연자들을 향해 "편견을 버리고 나오면 좋을 것 같다"고 조언했다. 그는 "같은 업계나 오래 알고 지냈다고 해서 '우리가 설마 되겠어?'라는 물음이 있지 않냐. 그런데 진짜로 '나 여기서 누구 만나서 결혼할 수도 있고, 연애할 수도 있다는 마음을 열고 나오면 다르게 보일 것 같다"고 말했다.

또 솔비는 이규한과 맺어준 '추선자'인 송은이와 김숙이 양복 대신 한복을 원하자 "결혼식 날 언니들의 한복은 내가 준비하겠다"고 약속했다.

한편 솔비와 이규한은 내년 4월 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난해 '오만추'를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 15일 결혼 소식을 공식 발표했다.