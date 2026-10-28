'라이어' 유연석 "또 의사 역할, 이제 꿰맬 수도…의사도 실습 학생보다 낫다고"

28일 오후 서울 상암동 MBC에서 금토드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 배우 유연석이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.28/

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[스포츠조선 정빛 기자] 유연석이 또 한 번 의사 역할을 맡은 것을 언급했다.

유연석은 28일 서울 마포 MBC 사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 '라이어' 제작발표회에서 "또 의사 역할인데, 웬만하면 꿰맬 수 있을 것 같다"라며 "자문해주신 의사도 실습한 학생보다 낫다고 했다"라고 했다.

'라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 치열하게 충돌하는 이야기다. 인물의 감정 변화를 디테일하게 그려 호평받은 조영민 감독이 메가폰을 잡아 웰메이드 고밀도 심리 스릴러의 탄생을 예고한다.

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조 감독은 "하나의 사건을 두고 서로 다르게 진실을 주장하는 스릴러 드라마다. 관전 포인트라면 유연석, 서현진의 열연이다"라며 극을 소개했다. 그러면서 "두 분 다 작업을 해봤는데, 잘 해주실 거라는 믿음이 있었다. 그리고 양면적인 얼굴이 있다고 봤다"라고 했다.

유연석, 서현진 두 배우가 선사하는 치열한 심리 게임과 팽팽한 긴장감이 안방극장에 강력한 몰입감을 안겨줄 것으로 기대된다.

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유연석은 모두의 신뢰를 받는 심장외과 전문의이자 싱글대디로, 외모, 능력은 물론 다정함까지 갖춘 그야말로 완벽한 남자 민준호 역할을 맡았다. 유연석은 "병원에서 신뢰받는 인물이다. 한 아이의 다정한 아빠이기도 하다. 한 사건에 휘말리면서 진실을 밝혀내기 위해 싸워나가는 인물이다"라고 캐릭터를 설명했다.

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'낭만닥터 김사부', '슬기로운 의사 생활' 등 다양한 의사 역할을 맡은 유연석은 이번에도 의사 역할로 시청자들을 만난다. 응급의학과, 소아과에 이어 심장외과 전문의로 변신하는 유연석은 "웬만하면 꿰맬 수 있을 것 같다. 자문 오신 의사분들이 놀라시고 가신다. 실습한 학생보다 훨씬 낫다고 하셨다. 수술 신은 금방 금방 끝난다. 제 손으로 그대로 한다"라며 너스레를 떨었다.

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유연석은 "누군가의 말을 믿는 것이 어떤 것으로 기준을 하게 되는지를 고민하게 됐다. 이미지, 판단, 평판 등에 의해 진실이 왜곡되거나, 왜곡된 것을 또 믿지 않을까라는 물음을 던지면서 촬영했다"라고 말했다.

MBC 새 금토드라마 '라이어'는 오는 30일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com