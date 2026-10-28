"귀를 메이크업한다고?"…이종석, 장도연도 놀라게 한 의외의 뷰티 습관

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이종석이 얼굴뿐 아니라 귀까지 메이크업을 받는다고 고백해 장도연을 놀라게 했다.

지난 27일 공개된 유튜브 채널 '테오(TEO)'의 웹예능 '살롱드립' 영상 말미에는 이종석이 게스트로 출연하는 다음 회 예고편이 공개됐다.

공개된 예고편에서 이종석은 MC 장도연과 다양한 이야기를 나누며 솔직하고 엉뚱한 매력을 드러냈다.

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특히 눈길을 끈 것은 이종석의 남다른 메이크업 습관이었다. 대화 도중 귀까지 메이크업을 받는지에 관한 이야기가 나오자 이종석은 "저는 많이 해요"라고 답했다.

이에 장도연은 "거의 귀를요?"라며 놀라움을 드러냈고, 이종석은 자신의 귀를 가리키며 메이크업을 받는다고 설명했다. 장도연은 "나는 아직 그것까지는"이라고 반응해 웃음을 자아냈다.

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평소 부끄러움이 많은 이종석이 귀까지 세심하게 신경 쓴다는 사실이 공개되면서 색다른 재미를 안겼다.

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두 사람의 닮은꼴 이야기도 등장했다. 이종석은 장도연과 닮았다는 말을 많이 들었다고 밝혔고, 두 사람은 서로의 외모에 관한 이야기를 나누며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

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최근 부산국제영화제에 참석했던 일화도 공개했다. 이종석은 배우 하지원과 게릴라 데이트를 진행했던 경험을 언급했고, 당시 급하게 선글라스를 착용했던 사연도 털어놓았다.

이종석의 반전 매력도 예고됐다. 평소 부드러운 이미지와 달리 자신이 선호하는 스타일은 "완전 근엄한 마초"라고. 이에 장도연이 "진짜 한마디 해보세요"라고 요청하자 이종석은 "어쩌라고? 어쩌라고? 어쩌라고?"라고 연달아 외치며 거친 매력을 표현했다. 하지만 현장은 웃음바다가 돼 눈길을 끌었다.

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한편 이종석은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'를 통해 시청자들과 만날 예정이다. 동명의 인기 웹소설을 원작으로 한 '재혼황후'는 동대제국의 황후 나비에가 황제 소비에슈로부터 이혼을 통보받은 뒤 서왕국의 왕자 하인리와 재혼하며 벌어지는 이야기를 그린 로맨스 판타지 작품이다.

이종석은 극 중 서왕국의 왕자이자 훗날 왕위에 오르는 하인리 역을 맡았다. 배우 신민아가 나비에, 주지훈이 소비에슈, 이세영이 라스타 역으로 호흡을 맞춘다.

olzllovely@sportschosun.com