'라이어' 서현진 "무거운 소재, 작품 주목적 아니다…거짓말을 다방면으로 생각할 수 있어"

28일 오후 서울 상암동 MBC에서 금토드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 배우 서현진이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.28/

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[스포츠조선 정빛 기자] 서현진이 무거운 사건을 소재로 다룬 것을 거론했다.

서현진은 28일 서울 마포 MBC 사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 '라이어' 제작발표회에서 "무거운 소재가 작품의 주목적은 아니다"라며 "거짓말 테두리 안에 다방면으로 생각할 수 있는 주제를 던지다"라고 했다.

'라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 치열하게 충돌하는 이야기다. 인물의 감정 변화를 디테일하게 그려 호평받은 조영민 감독이 메가폰을 잡아 웰메이드 고밀도 심리 스릴러의 탄생을 예고한다.

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유연석, 서현진 두 배우가 선사하는 치열한 심리 게임과 팽팽한 긴장감이 안방극장에 강력한 몰입감을 안겨줄 것으로 기대된다.

서현진은 극 중 초등학교 사서교사 강지선 역을 맡았다. 온화하고 논리적이면서도 예민한 강지선의 면모를 섬세하게 그려낼 예정이다. 서현진은 "사건에 휘말리면서 살아나기 위해 발버둥치고, 태도를 분명하게 하기 위해 자신과도 싸우는 것 같다"라고 귀띔했다.

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무거운 사건들을 소재로 다루는 것에는 "워낙 무거운 소재라 포커스를 받을 것 같지만, 사실 장치로 쓴 건 아니다. 저희가 잘 끌어가기 위한 돌다리 역할로 쓰였다고 보면 되겠다"라고 운을 뗐다.

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그러면서 "그렇지만 이 무거운 소재가 작품의 주목적은 아니다. 저희 작품은 제목 그대로 거짓말을 주제로 한다. 거짓말 하는 사람, 사람들은 거짓말을 어떻게 보는가, 뭘 믿고 싶어 하는가. 거짓말이라는 테두리 안에서 다방면으로 생각할 수 있는 주제를 던지고 있다"라고 짚었다.

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MBC 새 금토드라마 '라이어'는 오는 30일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com