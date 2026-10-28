'라이어' 유연석x서현진, 10년 만 재회에…"첫 촬영부터 한두달 촬영한 것 같더라"

28일 오후 서울 상암동 MBC에서 금토드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 배우 유연석과 서현진이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.28/

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[스포츠조선 정빛 기자] 유연석과 서현진이 10년 만에 재회했다.

유연석과 서현진은 28일 서울 마포 MBC 사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 '라이어' 제작발표회에서 "10년 만에 만나서 좋다"라며 "첫 촬영부터 한 두달 촬영한 것 같더라"고 했다.

'라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 치열하게 충돌하는 이야기다. 인물의 감정 변화를 디테일하게 그려 호평받은 조영민 감독이 메가폰을 잡아 웰메이드 고밀도 심리 스릴러의 탄생을 예고한다.

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유연석, 서현진 두 배우가 선사하는 치열한 심리 게임과 팽팽한 긴장감이 안방극장에 강력한 몰입감을 안겨줄 것으로 기대된다.

2016년 SBS 드라마 '낭만닥터 김사부'로 만났던 유연석과 서현진이 10년 만에 재회했다는 점도 관심사다.

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유연석은 "팬분들이 언제 한번 다시 서현진 씨와 만났으면 좋겠다 했는데, 이렇게 10년 만에 만나서 잘 된 것 같다. 첫 촬영할 때도 재밌다고 했다. 첫 촬영이라 긴장했어야 하는데, 10년 전에 좋은 기억을 가지고 있기도 해서, 짜릿하고 흥미로웠다"라고 했다.

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서현진은 "어색해서 아이스 브레이킹하는 기간이 있는데, 그 기간이 없어서 좋았다. 첫 촬영부터 한 달, 두 달 촬영한 거 같더라. 원래 연석 오빠가 리허설을 많이 하는 스타일인데, 10년 전에는 '왜 저래~' 이랬는데, 지금 다시 보니까 여전히 그러더라. 그래서 더 완성도 높은 것 같다"고 웃었다.

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서로의 10년 전과 현재를 비교하기도 했다. 서현진은 "연석 오빠는 더 능수능란해졌다. 10년이 그냥 지나가지 않았구나라는 것을 느꼈다"라고 했고, 유연석은 "현진 씨는 10년 전에도 틈이 없는 완벽주의라 생각했는데, 이번에는 그 완벽함은 유지하되, 사람냄새가 나더라. 그때는 NG를 단 한번도 본 적 없었는데, 이번에는 대사 실수라기보다는 여유 있어 졌다"고 전했다.

MBC 새 금토드라마 '라이어'는 오는 30일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com