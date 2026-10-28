지스타 2026, 인디게임 114개사 참가…스팀 연계해 글로벌 공략

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지스타 2026이 역대 최대 규모의 인디게임 전시와 스팀 연계 프로그램을 통해 국내외 인디 개발사의 글로벌 시장 진출을 지원한다. 오프라인 시연에 그치지 않고 세계 최대 PC게임 플랫폼인 스팀을 통해 출품작을 알리는 방식으로 전시 효과를 온라인까지 확장한다.

지스타조직위원회는 국제게임전시회 '지스타 2026'의 인디 쇼케이스 2.0: Galaxy 참가 개발사와 스팀 연계 프로그램을 공개했다고 밝혔다.

올해 인디 쇼케이스는 부산 벡스코 제2전시장 1층에서 열린다. '지스타 Selected Indie'를 비롯해 디볼버 디지털, 유니티, 유럽게임개발자연합(EGDF), 주한 폴란드 문화원, 레드브릭하우스 등 국내외 파트너가 참여한다. 조직위는 전체 참가 규모를 114개사로 소개했으며, 인디 쇼케이스에는 국내외 109개사가 참여할 예정이다.

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전시에서는 유망 인디게임의 시연부터 해외 개발사의 기대작, 게임 아트월, 휴대용 게임기 체험까지 다양한 프로그램을 선보인다.

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유니티 인디 쇼케이스존에서는 유니티 엔진으로 개발한 게임 30개와 최신 'Unity AI 게임잼' 수상작을 소개한다. 유럽게임개발자연합이 선정한 해외 우수 타이틀도 전시해 국내외 인디게임을 함께 살펴볼 수 있도록 했다.

글로벌 인디게임 퍼블리셔 디볼버 디지털은 미공개 신작의 특별 빌드를 현장에서 처음 공개할 예정이다. 레드브릭하우스가 선정한 국내 신진 개발사의 작품도 시연하며, 주한 폴란드 문화원은 게임 체험존과 아트월 전시를 결합한 공간을 마련한다.

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공식 하드웨어 파트너인 코모도는 스팀덱 시연존을 운영한다. 휴대용 게임 환경에 맞춰 선정한 작품을 직접 체험할 수 있도록 해 게임뿐 아니라 이를 즐기는 기기까지 함께 경험하도록 구성했다.

이번 지스타에서 눈여겨볼 부분은 스팀과의 연계다. 조직위는 스팀에 'G-STAR 2026 Special Promotion' 페이지를 개설하고, 공식 피처드 배너를 통해 주요 참가사와 인디 개발사의 게임을 소개할 계획이다. 페이지에는 참가작 정보와 할인 혜택 등이 제공될 예정이다.

이런 시도는 인디게임 전시의 한계를 보완한다는 점에서 의미가 있다. 오프라인 전시만으로는 부산 현장을 찾는 관람객 외에 작품을 알리기 어렵지만, 글로벌 이용자가 모이는 스팀을 활용하면 전시 이후에도 게임을 발견하고 구매하는 접점을 만들 수 있기 때문이다. 특히 별도의 글로벌 마케팅 채널을 확보하기 어려운 소규모 개발사에는 해외 이용자에게 작품을 알릴 기회가 될 수 있다.

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결국 전시와 온라인 홍보가 실제 성과로 이어지려면 단순한 노출을 넘어 이용자의 게임 체험과 구매, 장기적인 플레이로 연결되는 구조가 중요하다. 현장에서 확보한 이용자 반응을 스팀 내 관심과 판매로 이어갈 수 있을지가 이번 연계 프로그램의 실질적인 성과를 가를 것으로 보인다.

'G-STAR 2026 Special Promotion'은 행사 기간 운영될 예정이며, 구체적인 내용과 접속 경로는 지스타 공식 홈페이지와 공식 SNS를 통해 안내된다.

한편 지스타 2026은 오는 11월 19일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열리며, 제2전시장에는 인디 쇼케이스 외에도 게임문화축제와 심레이싱 중심의 현대자동차 체험 콘텐츠 등이 마련된다. BTC 입장권은 온라인으로만 판매하며, 현장 매표소는 운영하지 않는다. 입장권은 지스타 공식 홈페이지와 크림(KREAM)의 지스타 특별 페이지에서 구매할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com